Trainer Fred Rutten heeft begrip voor de teleurstelling bij de fans van Anderlecht. De Belgische topclub leed zondag in de thuiswedstrijd tegen Antwerp (1-2) zijn derde nederlaag op rij.

Na afloop verzamelde een grote groep Anderlecht-fans zich bij de hoofdingang, waar ze het vertrek van voorzitter Marc Coucke eisten. Anderlecht-manager Michael Verschueren sprak de boze menigte toe en beloofde binnenkort in gesprek te gaan met de harde kern.

Rutten, die in januari werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Hein Vanhaezebrouck, had begrip voor de woede van de fans. "Bij een grote club als Anderlecht hebben de fans verwachtingen. Als wij dat niet kunnen waarmaken, dan is dat enorm teleurstellend", zei Rutten op de persconferentie na de nederlaag tegen Antwerp.

"Ik begrijp dat wel", aldus de oud-trainer van onder meer FC Twente, Schalke 04, PSV en Feyenoord. "Als ik een seizoenskaart zou hebben gekocht, dan zou ik ook diep teleurgesteld zijn. Ik denk dat dat heel normaal is."

Rutten stelde dat hij tijdens de verloren wedstrijd tegen Antwerp nog blij was met de steun van het publiek. "Ik vind dat de fans achter ons hebben gestaan. Gedurende de wedstrijd mogen we absoluut niet klagen over de fans."

Veel Anderlecht-fans komen buiten het stadion samen om het vertrek van voorzitter Marc Croucke te eisen. (Foto: Pro Shots)

Rutten ziet eerder gemaakte fouten bij Anderlecht

Anderlecht is de kampioenspoule van de Belgische play-offs begonnen met drie nederlagen, zodat zelfs deelname aan de voorronde van de Europa League in gevaar is voor de 34-voudig landskampioen.

Rutten vond dat zijn ploeg tegen Antwerp een "uitstekende eerste helft" speelde, maar zag zijn ploeg daarna vervallen in oude fouten.

"Deze wedstrijd is heel zuur, want we verdienen meer dan een nederlaag. Dit soort momenten zijn repeterend in dit seizoen. We moeten onszelf bij elkaar rapen en zorgen dat we er snel weer staan."

Stand play-offs I België 1. Racing Genk 3-38

2. Club Brugge 2-34

3. Standard Luik 2-33

4. Antwerp 3-31

5. Anderlecht 3-26

6. AA Gent 3-25

Rutten gaat op training kijken welke spelers 'echt mee willen'

De slechte serie tast het gemoed van Rutten aan. "De emotie zit er bij mij ook in", zei de 56-jarige trainer. "Ik zal mijn hoofd moeten leegmaken en het team prepareren op de volgende wedstrijden. We moeten op de trainingen zien wie echt mee wil."

"Zeker mentaal moeten we ons steeds bij elkaar rapen. Elke keer krijgen we weer een mentale tik. We moeten de kopjes weer de goede kant op krijgen, dat is iedere keer weer een gevecht met onszelf. Over 24 uur ben ik weer bij machte om dit team fris in het hoofd te krijgen voor vrijdag."

Op vrijdag (aftrap 20.30 uur) speelt Anderlecht uit tegen Standard Luik, dat met Racing Genk en Club Brugge strijdt om de landstitel.

Woede bij Anderlecht-fans tijdens de wedstrijd tegen Antwerp (1-2). (Foto: Pro Shots)

