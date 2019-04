Vitesse-doelman Remko Pasveer hoopt dat hij zijn oude werkgever PSV in de slotfase van het Eredivisie-seizoen nog kan helpen in de titelrace. De Arnhemse club gaat over twee weken op bezoek bij PSV's concurrent Ajax.

De 35-jarige Pasveer vertolkte zondag bij Vitesse-PSV (3-3) een hoofdrol. De keeper veroorzaakte een penalty, maar viel vooral op door een aantal fraaie reddingen. PSV raakte de koppositie door het gelijkspel kwijt aan Ajax.

"Ik hoop PSV over twee weken een cadeautje terug te geven, uit bij Ajax. We gaan er dan weer vol voor", zei Pasveer na de wedstrijd voor de camera van FOX Sports.

De doelman baalde er vooral van dat hij drie keer een voorsprong weggaf met Vitesse. De 3-3 van Hirving Lozano, die voor de tweede keer uit een strafschop scoorde, viel bij het ingaan van de extra tijd.

"Voor mezelf ben ik heel blij, maar we willen graag punten pakken en de play-offs halen. Ik baal ervan dat we de 2-1 en 3-2 niet konden vasthouden", aldus Pasveer, die wel te spreken was over het spel van Vitesse.

"Vandaag toonden we enorm veel veerkracht. We speelden meer vooruit en zetten meer druk dan in andere wedstrijden. Dat is positief."

Remko Pasveer gaat uit zijn dak na de 1-0 van ploeggenoot Thulani Serero tegen PSV. (Foto: Pro Shots)

'Lozano zocht mijn lichaam op'

PSV kwam in de slotfase van de eerste helft op 1-1 nadat PSV'er Lozano in het strafschopgebied onderuit werd gehaald door Pasveer. De Vitesse-keeper vond echter dat de Mexicaan te makkelijk ging liggen.

"Voor mijn gevoel sprong hij over mijn lichaam heen en ging hij al liggen. Hij zocht mijn lichaam op met zijn rechterbeen. Misschien had ik hem sowieso wel geraakt, maar dat is allemaal achteraf. Ik vind het geen penalty."

Pasveer staat met Vitesse zevende in de Eredivisie met nog vijf speelrondes te gaan. De Arnhemmers geven drie punten toe op nummer vijf FC Utrecht. Op AZ, dat vierde staat, wordt negen punten toegegeven.

Vitesse gaat zondag op bezoek bij concurrent Utrecht en staat een week later in de eigen GelreDome tegenover PEC Zwolle. Drie dagen daarna reizen de Arnhemmers af naar Amsterdam voor de confrontatie met Ajax.

