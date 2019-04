Denzel Dumfries baalt stevig na het 3-3-gelijkspel van PSV tegen Vitesse. De Oranje-international is vooral teleurgesteld in de manier waarop de tegendoelpunten van de Eindhovenaren ontstonden.

"Dit hadden we moeten winnen", zegt Dumfries, die na afloop van de wedstrijd behoorlijk geëmotioneerd was, zondag bij FOX Sports. "Het was niet goed van onze kant. De goals mogen niet zo makkelijk vallen."

PSV kwam na een kwartier op achterstand door een doelpunt van Thulani Serero. Martin Ødegaard zorgde na een uur voor de 2-1, nadat Hirving Lozano uit een penalty voor de gelijkmaker had gezorgd.

Na de gelijkmaker van Luuk de Jong bracht Tim Matavz Vitesse in de slotfase opnieuw op voorsprong, maar in blessuretijd hielp Lozano de Eindhovenaren vanaf de stip toch nog een punt. Vooral bij de goals van Serero en Matavz zag de defensie van PSV er niet goed uit.

"In deze fase moet je scherp zijn op het verdedigen van de goal en dat laten we vandaag na", stelde Dumfries. "Wij hebben het goed voor elkaar en dan mogen zij niet elke keer scoren."

Denzel Dumfries is niet bepaald blij met een beslissing van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. (Foto: Pro Shots)

'Hij gaf mij zomaar een gele kaart'

Hij was ook niet te spreken over het optreden van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. "Hij gaf mij zomaar een gele kaart", foeterde de rechtsback, die door een tik van Vitesse-verdediger Max Clark met een bebloed gezicht in de catacomben stond.

"Dat gebeurde in een duel. Mooi elleboogje was het, maar dat heeft hij natuurlijk niet gezien. Hij mag het zelf nog een keer gaan bekijken zo."

Door het gelijkspel in Arnhem heeft PSV nu evenveel punten als Ajax, dat dankzij een beter doelsaldo nu koploper is. Desondanks blijft Dumfries geloof houden in een landstitel voor zijn ploeg.

"Wij gaan volle bak voor het kampioenschap", aldus de verdediger. "Er zijn nog vijf finales en we gaan er alles aan doen om zo veel mogelijk goals te maken. Zodra ik in de bus stap gaat het hoofd omhoog."