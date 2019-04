Davy Klaassen heeft Werder Bremen zondag in de Bundesliga een een punt geholpen in de uitwedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach. De middenvelder zorgde in de slotfase voor de gelijkmaker van zijn ploeg.

De 26-jarige Klaassen kopte elf minuten voor tijd uit een voorzet van Yuya Osako knap raak voor Werder tegen Gladbach. Het was zijn vierde competitiedoelpunt van dit seizoen.

Afgelopen woensdag was de zestienvoudig Oranje-international ook al trefzeker in het met 0-2 gewonnen bekerduel met Schalke 04. Met zijn treffer leidde hij zijn ploeg naar de halve finales van de DFB-Pokal.

Gladbach opende kort na rust de score in het Borussia-Park. Florian Neuhaus rondde een fraaie solo af namens de thuisploeg. Klaassen deed de hele wedstrijd mee bij de bezoekers.

Door het gelijkspel blijft Werder achtste. De Noord-Duitse formatie heeft één punt voorsprong op nummer zeven 1899 Hoffenheim, die eerder op zondag met 0-4 uithaalde bij FC Augsburg. Ishak Belfodil tekende voor een hattrick bij Hoffenheim.

Gladbach bezet de vijfde plek en heeft nu vier punten achterstand op nummer vier Eintracht Frankfurt. De bovenste vier ploegen in de Bundesliga plaatsen zich voor de Champions League.

Inter thuis niet langs Atalanta

In de Serie A kwam Internazionale in het eigen Stadio Giuseppe Meazza niet verder dan 0-0 tegen Atalanta Bergamo, waarbij Marten de Roon en Hans Hateboer de hele wedstrijd in actie kwamen. Stefan de Vrij ontbrak door een spierblessure bij de thuisploeg.

Ondanks het gelijkspel staat Inter wel steviger op de derde plek. De 'Nerazzurri' hebben vijf punten voorsprong op nummer vier en aartsrivaal AC Milan, die zaterdag met 2-1 verloor bij Juventus. Atalanta staat vijfde en heeft evenveel punten als Milan.

Eerder op de dag werd Marvin Zeegelaar uit het veld gestuurd bij Udinese, dat met 3-2 won van Empoli. De Nederlander kreeg na rust in een tijdbestek van slechts zes minuten tweemaal geel.

Hans Hateboer in duel met Kwadwo Asamoah tijdens Internazionale-Atalanta Bergamo. (Foto: Pro Shots)

Rutten opnieuw onderuit met Anderlecht

In België leed Fred Rutten met Anderlecht ook zijn derde wedstrijd in de play-offs om het kampioenschap. De Brusselse formatie ging in het Constant Vanden Stockstadion met 1-2 onderuit tegen Royal Antwerp.

Pieter Gerkens bracht Anderlecht na een klein kwartier wel op voorsprong. Kort voor rust tekende Didier Lamkel Zé voor de gelijkmaker en in de slotfase bezorgde uitgerekend voormalig Anderlecht-speler Dieumerci Mbokani de bezoekers de winst.

Door de nederlaag blijft Anderlecht vijfde en is de achterstand op nummer vier Royal Antwerp nu vijf punten.

