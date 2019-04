Vitesse-trainer Leonid Slutsky heeft zondag na het 3-3-gelijkspel tegen PSV keihard uitgehaald naar Serdar Gözübüyük. De Rus noemde hem "arrogant" en "de slechtste scheidsrechter ter wereld".

"Hij denkt dat hij God is en dat 21.000 toeschouwers komen om hem in actie te zien", zei de woeste Slutsky tegen FOX Sports. "Maar het is helemaal niet zijn wedstrijd."

"Hij is slechts een bediende. De spelers zijn de belangrijkste mensen op het veld, niet de scheidsrechter. In mijn ogen is hij absoluut de slechtste scheidsrechter ter wereld."

Gözübüyük (33) gaf zondag in de GelreDome twee penalty's aan PSV, waarvan de eerste werd betwist door de Arnhemmers. Ze vonden dat PSV-aanvaller Hirving Lozano op zoek ging naar het contact met doelman Remko Pasveer.

Gözübüyük gaf ook Vitesse een strafschop, maar nadat hij op aanraden van de VAR de beelden bekeek, besloot hij een vrije trap toe te kennen aan PSV. Dat was opmerkelijk want Gastón Pereiro beging gevaarlijk spel, waardoor een indirecte vrije trap voor Vitesse in het strafschopgebied de juiste beslissing was geweest.

Slutsky ergert zich ook aan de houding van Gözübüyük. (Foto: Pro Shots)

'Gözübüyük zegt niet eens hallo'

Slutsky zat er vooral mee dat Gözübüyük bij de penalty voor PSV niet de beelden bekeek en dat hij dat bij de strafschop voor Vitesse wel deed. "Hij heeft de VAR niet gebruikt, waarom?"

"Normaal denk ik bij geen enkele competitiewedstrijd aan de scheidsrechter. Ze zijn absoluut van topniveau", zei de de 47-jarige coach, die zich ook ergert aan de houding van Gözübüyük.

"Alle scheidsrechters zijn erg open en vriendelijk. Ze lachen, maken grapjes, geven handen. Maar hij zegt niet eens 'hallo' en geeft nooit een hand."

"Hij geeft ook nooit antwoord op mijn vragen, als ik hem bijvoorbeeld vraag waarom hij de VAR niet gebruikt. Hij is arrogant, hij denkt alleen aan zichzelf."

Gözübüyük gaf in drie duels vier keer rood aan Vitesse

Het was de derde keer dit seizoen dat Gözübüyük een duel van Vitesse floot en hij stuurde daarin vier spelers van de Arnhemse club van het veld.

Bij Feyenoord-Vitesse (2-1) gaf hij direct rood aan Thomas Bruns en tweemaal geel aan Danilho Doekhi. Bij PSV-Vitesse (1-0) stuurde hij Doekhi met rood van het veld af. Zondag trok Gözübüyük direct rood voor Maikel van der Werff, die in de slotfase een strafschop veroorzaakte waaruit Lozano de 3-3 maakte.