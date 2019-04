Bij het oefenduel van de Oranjevrouwen met Chili wordt dinsdag voor het eerst gebruik gemaakt van videoarbitrage. De Fransman Nicolas Rainville fungeert als VAR bij de vriendschappelijke wedstrijd in het stadion van AZ.

Rainville kan scheidsrechter Katalin Kulcsár uit Hongarije op basis van de tv-beelden adviseren bij situaties rond doelpunten, strafschoppen en rode kaarten.

Het gaat om een primeur, want in het internationale vrouwenvoetbal werd de VAR nog nooit ingezet. De FIFA besloot onlangs dat bij het WK van komende zomer in Frankrijk ook gebruik wordt gemaakt van de VAR.

Bondscoach Sarina Wiegman en haar speelsters kregen vrijdag uitleg over de VAR in het zogeheten Replay Center op het hoofdkantoor van de KNVB in Zeist.

Voor de oefeninterland tegen WK-debutant Chili in Alkmaar zijn vooralsnog 10.000 kaarten verkocht. Het duel begint dinsdag al om 18.30 uur, omdat om 21.00 uur wordt afgetrapt voor twee kwartfinales in de Champions League.

De VAR in actie bij het WK van 2018. (Foto: Pro Shots)

Oranje was vrijdag te sterk voor Mexico

De Oranjevrouwen begonnen de laatste fase van de WK-voorbereiding vrijdag in Arnhem met een 2-0-overwinning op Mexico. Vivianne Miedema en Lieke Martens maakten de doelpunten in de GelreDome.

De zege was een opsteker voor Oranje in aanloop naar het WK, want de laatste drie oefenduels werden niet gewonnen. In februari en maart verloor Nederland op de Algarve Cup van Spanje en Polen en werd er gelijkgespeeld tegen China.

Het WK begint voor Oranje op 11 juni tegen Nieuw-Zeeland. Kameroen en Canada zijn de andere tegenstanders in groep E. De nummers één en twee en de vier beste nummers drie van de zes poules plaatsen zich voor de knock-outfase.

Sterspeelster Lieke Martens tekende voor 2-0 in het oefenduel met Mexico. (Foto: Pro Shots)