Luuk de Jong baalt van het 3-3-gelijkspel van PSV zondag op bezoek bij Vitesse. De Eindhovenaren verspeelden daardoor de koppositie in de Eredivisie aan Ajax.

"Het enige wat wij hadden moeten doen is alle wedstrijden winnen en als dat dan niet gebeurt, doet dat pijn", zei de aanvoerder voor de camera van FOX Sports.

"Eigenlijk mag het niet gebeuren dat je drie goals tegen krijgt. We hadden na rust moeten domineren, maar het ging op en neer. We kwamen nog wel goed tot twee keer toe langszij, maar de 3-4 zat er niet meer in. Vier minuten blessuretijd was ook wel erg kort."

PSV staat nu op basis van het doelsaldo tweede achter Ajax. De Amsterdammers wonnen zaterdag relatief eenvoudig met 1-4 bij Willem II.

"Er zijn nog vijf speelrondes te gaan. Er kan nog van alles gebeuren. Het wordt inderdaad wel steeds krapper. Wij moeten hiermee om zien te gaan. Ajax heeft een druk programma. We gaan zien wat het gaat worden", aldus De Jong.

Mark van Bommel geeft aanwijzingen tijdens de wedstrijd tegen Vitesse. (Foto: Pro Shots)

'Wij gaan gewoon door'

Trainer Mark van Bommel vindt het gelijkspel vooral onnodig. Hij is van mening dat zijn ploeg het op bepaalde momenten in de wedstrijd heeft laten liggen.

"We hebben in balbezit af en toe de verkeerde keuzes gemaakt. We hebben genoeg kansen gekregen om te winnen. Maar goed, ik kan nu wel iets moois ophangen, we hebben gelijkgespeeld", vertelde hij.

"We hebben wel gestreden tot het einde. Dat is ook een kracht van ons. Dat doen we al het hele seizoen. We zijn wat dat betreft hartstikke fit. We geven nooit op."

Van Bommel weigert dan ook in paniek te raken nu de koppositie is verspeeld. Hij verwacht dat zijn spelers er volgende week zondag gewoon weer staan als De Graafschap naar het Philips Stadion komt.

"Wij gaan gewoon door. Je moet strijden totdat het niet meer kan en er niets meer verandert kan worden. De druk is nu niet opeens anders geworden."