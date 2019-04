PSV is de koppositie in de Eredivisie zondag kwijtgeraakt aan Ajax. De Eindhovenaren hadden het uitduel met Vitesse moeten winnen om bovenaan te blijven, maar speelden in een vermakelijke wedstrijd met 3-3 gelijk.

In de GelreDome kwam PSV door treffers van Hirving Lozano (twee strafschoppen) en Luuk de Jong tot drie keer toe terug van een achterstand. De laatste treffer van Lozano viel in de extra tijd.

Door het resultaat van PSV in Arnhem mag Ajax, dat zaterdag al met 1-4 bij Willem II won, zich op doelsaldo na 1.065 dagen weer Eredivisie-koploper na een volledige speelronde noemen. De laatste keer was na speelronde 33 in het seizoen 2015/2016, toen de Amsterdammers de titel op de slotdag verspeelden.

PSV vervolgt de titelrace volgende week zondag met een thuiswedstrijd tegen De Graafschap (aftrap: 12.15 uur). Concurrent Ajax speelt de avond ervoor vanaf 18.30 uur in eigen huis tegen Excelsior.

Jeroen Zoet en Denzel Dumfries konden de 1-0 van Thulani Serero niet voorkomen. (Foto: Pro Shots)

Vitesse effectief in eerste helft

In de beginfase had PSV zondag het overwicht in de GelreDome, zonder dat de Eindhovenaren aanvankelijk echt grote kansen afdwongen. Eerste pogingen van Steven Bergwijn, Jorrit Hendrix en Gastón Pereiro leverden niets op.

Na een minuut of tien kroop Vitesse wat meer uit z'n schulp en dat resulteerde vrijwel direct in 1-0. Voormalig Ajacied Thulani Serero kreeg alle ruimte om het strafschopgebied in te dribbelen en was trefzeker met een inzet in de verre hoek.

De openingsgoal leidde ertoe dat het woord aan PSV was in de vermakelijke eerste helft. Lozano (bal op de bovenkant van de lat) en Pereiro (vrije trap naast) hadden aanvankelijk geen succes, maar vijf minuten voor rust maakte Lozano alsnog 1-1. Vitesse-keeper Remko Pasveer maakte een domme overtreding op de Mexicaan, die de toegekende penalty zelf benutte.

Nog in de eerste helft ontsnapte PSV aan een strafschop. Arbiter Serdar Gözübüyük wees naar de stip na gevaarlijk spel Pereiro, maar werd gecorrigeerd door de VAR.

Luuk de Jong tekende in de tweede helft voor 2-2. (Foto: Pro Shots)

Ook tweede helft verveelt niet

Bij de wedstrijd in Arnhem gebeurde ook na rust veel. Beide ploegen kregen aanvankelijk een goede kans: PSV-doelman Jeroen Zoet kon een eigen doelpunt ternauwernood voorkomen en Lozano kwam net tekort om de Eindhovenaren op voorsprong te zetten.

Net als in de eerste helft was het Vitesse dat als eerst scoorde. Martin Ødegaard haalde van afstand uit en zag de bal prachtig in de verre hoek belanden.

Opnieuw moest PSV komen en wederom resulteerde dat in de gelijkmaker. Nadat Pablo Rosario al dichtbij was (doelpunt afgekeurd wegens buitenspel), scoorde De Jong wél. De Eredivisie-topscorer tikte van dichtbij binnen na een voorzet van Denzel Dumfries.

In de leuke slotfase leek Vitesse er met de overwinning vandoor te gaan (doelpunt van de ingevallen ex-PSV'er Tim Matavz), maar in de laatste minuten redde Lozano alsnog een punt. Hij benutte een strafschop na een overtreding van Maikel van der Werff, die rood kreeg.

Even leek zelfs nog even een Eindhovense zege in de maak, maar uitblinker Pasveer bracht redding bij een inzet van PSV'er Bergwijn.

