Giovanni van Bronckhorst is na de 0-3-zege op VVV-Venlo vooral blij dat Feyenoord de derde plaats overneemt van AZ. De 44-jarige coach vindt wel dat zijn ploeg het duel in De Koel eerder had moeten beslissen.

"Het was vandaag belangrijk om de punten te halen, zeker gezien de stand", stelde Van Bronckhorst zondag na afloop van de wedstrijd bij FOX Sports. "We hadden de mogelijkheid om over AZ heen te gaan en dat hebben we gedaan."

Door de overwinning op VVV neemt Feyenoord de derde plek weer over van AZ. Met nog vijf speelrondes voor de boeg hebben de Rotterdammers één punt voorsprong op de Alkmaarders, die zaterdag in blessuretijd de winst uit handen gaven bij De Graafschap (1-1).

Voor de Rotterdammers was de overwinning in Venlo de eerste uitzege van 2019. In de eerste zes uitduels van dit jaar werd twee keer gelijkgespeeld en vier keer verloren.

"Natuurlijk speelt dat mee, maar met name de drie punten waren heel belangrijk", aldus de 106-voudig Oranje-international. "Uiteindelijk hebben we het onder deze omstandigheden goed gedaan. Het blijft altijd moeilijk hier in De Koel."

Nicolai Jørgensen maakt de 0-2 voor Feyenoord. (Pro Shots)

'Het is belangrijk dat Jørgensen weer scoort'

Sam Larsson opende halverwege de eerste helft de score voor Feyenoord. Het duurde tot de 72e minuut totdat Nicolai Jørgensen de marge verdubbelde. In blessuretijd bepaalde Tyrell Malacia de eindstand.

"In de tweede helft hadden we de wedstrijd eerder moeten beslissen", vond Van Bronckhorst. "We hebben VVV nog te lang in de wedstrijd gehouden. De 2-0 van Nico (Jørgensen, red.) was belangrijk. Daarmee haalden we het geloof bij de tegenstander weg."

Jørgensen maakte zijn tweede treffer in vier dagen tijd. Afgelopen donderdag was de Deense spits ook trefzeker tegen sc Heerenveen (3-0-winst). Daarvoor had hij sinds de winterstop pas eenmaal gescoord.

"Het is belangrijk voor Nico dat hij weer scoort", zei de trainer, die ook kritisch was op zijn spits. "In de tweede helft waren er ook een paar beslissingen van de scheidsrechter waarover hij bleef doorzeuren. Maar die momenten kun je toch niet meer terughalen: je moet de focus pakken en de wedstrijd hervatten."

Feyenoord vervolgt de competitie volgende week zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo.

