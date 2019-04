Daryl Janmaat heeft zondag met Watford de finale van de FA Cup bereikt. De 'Hornets' waren op Wembley na verlenging met 3-2 te sterk voor Wolverhampton Wanderers. In de Premier League leed Arsenal bij Everton zijn eerste competitienederlaag in meer dan twee maanden: 0-1.

Matt Doherty opende negen minuten voor rust de score voor de 'Wolves' door een voorzet van Diogo Jota van dichtbij binnen te tikken. Na iets meer dan een uur spelen verdubbelde Raúl Jiménez de marge door een voorzet van Doherty met de borst aan te nemen en fraai af te ronden.

Elf minuten voor tijd bracht Watford de spanning terug toen invaller Gerard Deulofeu de bal prachtig in de rechterhoek krulde. De 'Wolves' leken op weg naar de finale, maar diep in blessuretijd kreeg Watford een penalty na een overtreding van Leander Dendoncker. Die werd benut door Troy Deeney.

In de verlenging zorgde Deulofeu met zijn tweede treffer van de wedstrijd voor de beslissing. In de 104e minuut schoof de Spanjaard de bal in de verre hoek. Daryl Janmaat viel vier minuten later in bij Watford.

Voor Watford is het pas de tweede FA Cup-finale in de clubgeschiedenis. In 1984 haalde de ploeg de finale, waarin werd verloren van Everton (2-0).

In de finale speelt Watford op 18 mei tegen Manchester City. De formatie van coach Josep Guardiola versloeg zaterdag in de andere halve eindstrijd Brighton & Hove Albion met 1-0.

Raúl Jiménez vierde zijn treffer namens Wolverhampton Wanderers tegen Watford op bijzondere wijze. (Foto: Pro Shots)

Arsenal al na tien minuten op achterstand tegen Everton

In de Premier League kwam Arsenal al na tien minuten op achterstand bij Everton door een doelpunt van Phil Jagielka. De 36-jarige verdediger tikte uit een scrimmage van dichtbij raak.

De 'Gunners' konden daarna nauwelijks gevaar stichten. In de slotfase voorkwam doelman Bernd Leno met reddingen op schoten van Gylfi Sigurdsson en Bernard dat de nederlaag voor de bezoekers groter werd.

Voor Arsenal was het de eerste competitienederlaag sinds 3 februari, toen met 3-1 verloren werd van Manchester City. Daarna wonnen de Londenaren vijf van hun zes duels in de Premier League.

Door het verlies heeft nummer vier Arsenal nu net als nummer vijf Chelsea 63 punten uit 32 wedstrijden. De 'Blues' ontvangen maandag nog West Ham United.

De achterstand van Arsenal op nummer drie Tottenham Hotspur is slechts één punt. De bovenste vier ploegen in de Premier League plaatsen zich voor de Champions League. Everton klimt door de zege naar de negende plek.

Phil Jagielka kroont zich tot matchwinner bij Everton-Arsenal. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League