Feyenoord heeft zondag de eerste uitoverwinning van dit kalenderjaar geboekt. De Rotterdammers wonnen met 0-3 van VVV-Venlo en lossen AZ weer af als nummer drie van de Eredivisie.

Sam Larsson opende in de 24e minuut de score en Nicolai Jørgensen besliste het duel zo'n twintig minuten voor tijd. In de slotseconden bepaalde Tyrell Malacia de eindstand.

Een week geleden raakte Feyenoord de derde plaats kwijt aan AZ door te verliezen bij FC Utrecht, het zesde uitduel van 2019 zonder zege. AZ speelde zaterdag gelijk bij De Graafschap (1-1), waardoor Feyenoord nu een punt voorsprong heeft op de Alkmaarders.

VVV bleef voor de vierde keer op rij zonder zege, al hoeft de ploeg van trainer Maurice Steijn zich nog geen grote zorgen te maken. Met vijf Eredivisie-speelrondes te gaan, is het gat met de degradatieplekken zeven punten.

Sam Larsson tekende voor het openingsdoelpunt in Venlo. (Foto: Pro Shots)

Larsson slaat toe bij eerste kans

De eerste twintig minuten waren zondag gezapig in Venlo. Feyenoord had zonder de geblesseerde Robin van Persie wel een overwicht in stadion De Koel, maar kwam niet tot grote kansen.

De Rotterdammers incasseerden bovendien een tegenvaller toen Ridgeciano Haps, die het tweede deel van 2018 al miste door blessureleed, zich met knieproblemen moest laten wisselen.

Vrijwel tegelijkertijd was er echter ook goed nieuws voor de ploeg van coach Giovanni van Bronckhorst, want Larsson zorgde voor 0-1. De Zweedse buitenspeler verraste VVV-doelman Lars Unnerstall met een verdekt schot in de verre hoek.

VVV was aanvallend lang onmachtig en bezorgde Feyenoord daardoor zelden problemen. Op slag van rust was de thuisploeg één keer dichtbij: spits Peniel Mlapa stuitte van dichtbij op doelman Kenneth Vermeer.

Scheidend trainer Giovanni van Bronckhorst langs de lijn in stadion De Koel. (Foto: Pro Shots)

VVV mist kansen op gelijkmaker

Feyenoord, dat in het restant van de eerste helft ook amper gevaar stichtte, moest na rust toestaan dat VVV gaandeweg de beste kansen kreeg.

Na ruim een uur leek Patrick Joosten voor de gelijkmaker te zorgen, maar de aanvaller zag zijn inzet net naast gaan. Niet veel later moest keeper Vermeer redden bij een hard schot van Peter van Ooijen.

De gelijkmaker leek dichterbij dan een treffer van Feyenoord, maar met minder dan twintig minuten te gaan werd het toch 0-2. Jørgensen kreeg de bal net buiten het zestienmetergebied en liet Unnerstall kansloos met een hard schot.

Het vijfde competitiedoelpunt van de Deen was de beslissing. VVV probeerde het nog wel, maar in de slotseconden was het invaller Malacia die Feyenoords middag met een fraaie treffer nog iets mooier maakte.

