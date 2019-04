Cristiano Ronaldo lijkt op tijd fit voor de Champions League-wedstrijd van woensdag tegen Ajax. De Portugees trainde zondagochtend een groot deel mee met de selectie van Juventus.

Ronaldo deed voor het eerst deels mee aan een groepstraining sinds hij op 25 maart een hamstringblessure was opgelopen. De afgelopen dagen werkte hij individueel aan zijn herstel.

Trainer Massimiliano Allegri was vrijdag al positief gestemd over de kans op een rentree van Ronaldo tegen Ajax. De Italiaan liet in het midden of hij het aandurft de 34-jarige aanvaller, die de blessure opliep tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd Portugal-Servië, meteen in de basis te zetten.

Zonder Ronaldo won Juventus zaterdagavond met 2-1 AC Milan. Mogelijk kan de 'Oude Dame' volgende weekend - tussen de kwartfinalewedstrijden tegen Ajax door - al kampioen worden van de Serie A.

Can lijkt duel in Amsterdam te moeten missen

Tegenover het goede nieuws voor Juventus over Ronaldo staat dat de club uit Turijn Emre Can waarschijnlijk moet missen in de eerste kwartfinalewedstrijd tegen Ajax. De Duitser raakte tegen AC Milan geblesseerd en verscheen zondag niet op het trainingsveld.

Met het oog op het tweeluik met Ajax spaarde Allegri diverse spelers tegen AC Milan. Giorgio Chiellini, João Cancelo, Blaise Matuidi, Miralem Pjanic en Moise Kean begonnen op de bank in het Allianz Stadium. Keane en Pjanic vielen nog wel in.

Ajax tegen Juventus begint woensdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA. Ook bij de return op dinsdag 16 april in Turijn wordt om 21.00 uur afgetrapt.