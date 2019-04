PEC Zwolle heeft zich zondag zo goed als veilig gespeeld in de Eredivisie. De Overijsselaars vernederden in eigen huis tien man van Fortuna Sittard met 5-0. FC Emmen deed uitstekende zaken in de strijd om degradatie. De Drenten versloegen op eigen veld sc Heerenveen met 2-0.

PEC stond halverwege op een 1-0-voorsprong door een doelpunt van Vito van Crooij en liep na rust uit naar 5-0 dankzij treffers van Younes Namli, Lennart Thy (twee keer) en Mike van Duinen.

Fortuna moest al in de 35e minuut met een man minder verder. Branislav Ninaj kreeg van scheidsrechter Dennis Higler rood vanwege het neerhalen van de doorgebroken Van Duinen.

PEC klom ten koste van ADO Den Haag en VVV-Venlo van de dertiende naar de elfde plaats. De ploeg van Jaap Stam vergrootte de voorsprong op de 'onveilige' zestiende plek van De Graafschap tot negen punten met nog vijf speelrondes te gaan.

Fortuna moet naar onderen blijven kijken. De Limburgers staan veertiende, met vier punten voorspong op De Graafschap, dat zaterdag voor eigen publiek in extremis knap een punt pakte tegen AZ.

Branislav Ninaj druipt af na zijn rode kaart. (Foto: Pro Shots)

Derde kaart op rij voor Fortuna

Bij PEC-Fortuna duurde het lang totdat de wedstrijd ontbrandde. Het eerste echte gevaarlijke moment leverde in de 33e minuut ook gelijk de 1-0 op van Van Crooij, die op aangeven van Namli knap binnen volleerde.

PEC werd een paar minuten later al helemaal in het zadel geholpen door Ninaj. De verdediger trok vlak buiten het strafschopgebied Van Duinen en ook na het bestuderen van de videobeelden moest hij met rood vertrekken.

Het was voor Fortuna opvallend genoeg de derde rode kaart op rij. In de twee voorgaande wedstrijden waren José Rodríguez (tegen ADO) en Andrija Balic (tegen Willem II) de pineut.

Het numerieke voordeel werd in de tweede helft optimaal uitgebuit door PEC. De ploeg van Jaap Stam boekte dankzij Namli (schot in verre hoek), Thy (twee intikkers) en Van Duinen (kopbal) de grootste zege sinds november 2015 (Roda JC uit, 0-5).

Caner Cavlan kroonde zich tot matchwinner bij FC Emmen-sc Heerenveen. (Foto: Pro Shots)

Cavlan grote man bij Emmen

Caner Cavlan was de grote man bij Emmen. De verdediger, die een verleden heeft bij Heerenveen, maakte in de veertigste minuut de 1-0 en in de 75e minuut ook de 2-0.

Emmen steeg ten koste van Excelsior en De Graafschap van de zeventiende naar de vijftiende plaats en is dus virtueel verzekerd van een langer verblijf op het hoogste niveau.

De verschillen onderin zijn in de beslissende fase van de competitie uiterst klein. Emmen heeft 28 punten, De Graafschap en Excelsior beide 26 punten en hekkensluiter NAC Breda 21 punten.

Heerenveen deed slechte zaken in de strijd om een ticket voor de play-offs om Europees voetbal. De Friezen staan tiende, op zes punten achterstand van de benodigde zevende plaats van Vitesse.

Vreugde bij de supporters van FC Emmen. (Foto: Pro Shots)

Emmen veel sterker dan Heerenveen

Emmen was van meet af aan de bovenliggende partij tegen Heerenveen. De thuisclub drong de bezoekers ver terug en creëerde ook de nodige kansen, maar de 1-0 bleef lange tijd uit.

Vijf minuten voor rust viel die alsnog. Nadat Luciano Slagveer al een drietal mogelijkheden had laten liggen, was Cavlan wel trefzeker. De linksback benutte met het hoofd de rebound op een schot van Anco Jansen.

Emmen dicteerde ook na rust. De promovendus verzuimde aanvankelijk opnieuw om dat in de score uit te drukken (Glenn Bijl schoot recht op Warner Hahn), maar een kwartier voor tijd zorgde Cavlan alsnog voor de 2-0 na een fout van Hahn.

Omdat Heerenveen niet verder kwam dan een afstandsschot van Michel Vlap, hield Emmen in de slotfase eenvoudig stand en kan het de kraker van volgende week vrijdag tegen NAC met vertrouwen tegemoet zien.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie