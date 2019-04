Arjen Robben en Franck Ribéry krijgen aan het einde van dit seizoen een afscheidsduel bij Bayern München. Beide aanvallers vertrekken na jaren bij 'Der Rekordmeister'.

"Franck kwam in 2007 bij ons en Arjen in 2009. Ze hebben ons tien geweldige jaren bezorgd", zei Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge zondag.

"We hebben vorig jaar heel bewust besloten om als teken van dankbaarheid hun aflopende contracten met een jaar te verlengen. We zullen een afscheidswedstrijd organiseren, want dat verdienen ze allebei."

De 35-jarige Robben kent een teleurstellend afscheidsjaar bij Bayern, want de 96-voudig international van Oranje staat al sinds november geblesseerd aan de kant. Vorige maand hervatte hij de looptraining, maar een rentree zat er tot dusver nog niet in.

Het is nog niet bekend wat Robben, die met Bayern onder meer de Champions League en zeven landstitels won, na dit seizoen gaat doen. Er is veel interesse in de oud-speler van FC Groningen, PSV, Chelsea en Real Madrid.

Arjen Robben tijdens zijn voorlopig laatste duel voor Bayern in november, toen hij twee keer scoorde tegen Benfica. (Foto: Pro Shots)

Bayern op koers voor nieuwe landstitel

Robben en de één jaar oudere Ribéry, die acht landstitels veroverde in Duitsland, liggen op koers voor een nieuw kampioenschap met Bayern. Concurrent Borussia Dortmund werd zaterdag met 5-0 verslagen.

De voorsprong op 'BVB' is nu een punt met nog zes Bundesliga-speelrondes te gaan. Volgend weekend gaat Bayern op bezoek bij Fortuna Düsseldorf en staat Dortmund in eigen huis tegenover FSV Mainz.

Bayern doet nog op twee fronten mee, want de ploeg van trainer Niko Kovac staat ook in de halve finales van de DFB-Pokal. In de Champions League werden de Duitsers uitgeschakeld door Liverpool.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga