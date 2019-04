Scheidsrechter Björn Kuipers fluit dinsdag de wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Manchester City in de kwartfinales van de Champions League.

Kuipers krijgt hulp van zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. Danny Makkelie met naast zich Pol van Boekel fungeert als videoscheidsrechter (VAR).

Zodoende krijgt Kuipers een primeur van de UEFA, want het duel tussen de twee Engelse topclubs is de eerste Champions League-wedstrijd in het nieuwe stadion van Tottenham Hotspur.

De 'Spurs' speelden afgelopen woensdag voor het eerst in het Tottenham Hotspur Stadium, dat een capaciteit heeft van 62.062, en wonnen toen in de competitie met 2-0 van Crystal Palace door doelpunten van Son Heung-min en Christian Eriksen.

Kuipers had in achtste finales leiding over Juventus-Atlético

Kuipers had in de achtste finales de leiding over de return tussen Juventus en Atlético Madrid. De Nederlander maakt toen een goede indruk tijdens de 3-0-overwinning van de Italiaanse topclub.

De 46-jarige Oldenzaler hanteerde in de groepsfase de fluit bij de wedstrijden Real Madrid-AS Roma (3-0), Napoli-Paris Saint-Germain (1-1) en Shakhtar Donetsk-Olympique Lyon (1-1).

De heenwedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Manchester City begint dinsdag om 21.00 uur. De return in Manchester is op woensdag 17 april. Drie dagen later treffen beide ploegen elkaar eveneens in Manchester ook in de Premier League.

