AZ heeft de kans laten liggen om zich steviger op de derde plaats van de Eredivisie te nestelen. De Alkmaarders verspeelden uit bij De Graafschap in blessuretijd een 0-1-voorsprong: 1-1. Heracles Almelo versloeg hekkensluiter NAC Breda met 1-0.

Het puntenverlies van AZ geeft Feyenoord de kans om zondag de derde plaats van de Alkmaarders over te nemen. Dan moet wel de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo worden gewonnen.

AZ leek dankzij een doelpunt van Guus Til drie punten te pakken op de Vijverberg. De middenvelder schoot na een counter van dichtbij raak op aangeven van Mats Seuntjens.

In blessuretijd leverde een curieus doelpunt de tegen degradatie strijdende thuisploeg alsnog een puntje op. Een inzet van Daryl van Mieghem ketste af op de paal, maar werd daarna door keeper Marco Bizot op ongelukkige wijze in zijn eigen doel gewerkt.

De Graafschap komt door de remise boven de nacompetitiestreep terecht. Met 26 punten uit 29 wedstrijden staat de ploeg van trainer Henk de Jong nu vijftiende, vlak boven Excelsior (26), FC Emmen (25) en NAC Breda (21).

Youssef El Jebli weet met zijn vrije trap Marco Bizot niet te verrassen. (Bron: Pro Shots)

AZ helpt De Graafschap terug in wedstrijd

AZ moest het op de Vijverberg doen zonder de geschorste verdedigers Teun Koopmeiners en Thomas Ouwejan, die werden vervangen door Pantelis Hatzidiakos en Owen Wijndal. Adam Maher en Calvin Stengs keerden juist terug in de basis.

De Alkmaarders verspeelden in de midweekse speelronde punten uit bij Vitesse (2-2). Ook in de tweede uitwedstrijd in vijf dagen tijd ging het allesbehalve eenvoudig voor de ploeg van trainer John van den Brom. Met een afstandsschot van Leeroy Owusu was De Graafschap vlak voor rust zelfs dicht bij een voorsprong.

Dankzij een messcherpe counter, die werd afgerond door Til, kwam AZ vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar naarmate de wedstrijd vorderde werd De Graafschap sterker. Het slotoffensief van de Doetinchemmers werd in de 91e minuut beloond met de gelijkmaker.

Kristoffer Peterson wordt gefeliciteerd na de winnende treffer voor Heracles Almelo. (Foto: Pro Shots)

Eerste nederlaag NAC onder Brood

Hekkensluiter NAC leed de eerste nederlaag onder trainer Ruud Brood, die eind vorige maand Mitchell van der Gaag opvolgde. De nieuwe trainer debuteerde op de bank met een gelijkspel tegen VVV-Venlo (1-1) en boekte in de midweekse speelronde een zwaarbevochten 1-2-uitzege bij Excelsior.

Ook in Almelo leek er lange tijd minimaal een puntje in te zitten voor NAC, maar in de slotfase gingen de Brabanders toch onderuit. Kristoffer Peterson kopte in de 81e minuut raak na de tiende assist van het seizoen van Brandley Kuwas.

De nipte zege van Heracles was niet onverdiend. De thuisploeg dwong de meeste kansen af. Mohammed Osman, Peterson en Lerin Duarte verzuimden evenwel de score te openen. NAC-doelman Benjamin van Leer leek ongeschonden het eindsignaal te halen, maar Peterson sloeg in de slotfase alsnog toe.

Heracles is door de veertiende zege van het seizoen dicht bij een ticket voor de play-offs voor Europees voetbal. De ploeg van trainer Frank Wormuth staat zesde met 45 punten. Een plaats bij de beste zeven is in ieder geval genoeg voor deelname aan het toetje van het seizoen.

