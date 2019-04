Trainer Erik ten Hag was tevreden met de ruime 1-4-zege van Ajax op Willem II. De Amsterdammers namen daardoor de koppositie weer voor minimaal een dag over van PSV.

"Vooraf weet je dat het een lastige wedstrijd kan worden. Willem II had vier keer op rij gewonnen. Die ploeg zit sinds de winterstop prima in elkaar", zei Ten Hag.

"Maar we hebben de regie van het duel bepaald. Na rust hadden we weinig meer van ze te duchten. Volgens mij was de lucht er wel een beetje uit bij hen."

Ajax kende door de overwinning ook een uitstekende generale voor de heenwedstrijd van woensdag in eigen huis tegen Juventus in de kwartfinales van de Champions League.

"Zondag gaan we trainen en het over Juventus hebben. Ik denk dat ik ook nog wel een blik op de wedstrijd van PSV bij Vitesse ga werpen", aldus Ten Hag.

De spelers van Ajax bedanken de supporters die mee zijn afgereisd naar Willem II. (Foto: Pro Shots)

Ten Hag zeer te spreken over Veltman en kritisch op Dolberg

Ten Hag was zeer te spreken over het optreden van Joël Veltman tegen Willem II. De vervanger van de geschorste Noussair Mazraoui op de rechtsbackpositie was met een knappe volley verantwoordelijk voor de 1-3.

"Hij heeft het uitstekend gedaan. Hij is er klaar voor", hintte hij op een basisplaats voor Veltman tegen Juventus. Mazraoui ontbreekt ook dan nog wegens een schorsing.

"Hij merkt dat het niveau van deze ploeg hoger ligt dan bij het Ajax van vorig jaar. Maar het zegt veel over zijn kwaliteiten dat hij meteen aanhaakt. Tegen Willem II verdedigde hij niet alleen nagenoeg foutloos, hij communiceerde bovendien goed en maakte ook nog een doelpunt."

Ten Hag was nog wel kritisch op Kasper Dolberg. De Deen is in korte tijd gedegradeerd van eerste naar derde spits van Ajax en bleef ook tegen Willem II weer op de bank.

"Hij heeft veel talent, maar moet het ook afdwingen. Ons team heeft zich ontwikkeld. Het niveau ligt hoger dan vorig jaar. Dolberg heeft heel veel talent. Hij kan veel beter dan dat hij laat zien, al is er op zijn doelpunten weinig aan te merken. Met zijn kwaliteiten moet hij iedere week spelen. Maar dat moet je dan wel laten zien."