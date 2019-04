Schalke 04-trainer Huub Stevens heeft zich zaterdag na de bittere nederlaag in eigen huis tegen Eintracht Frankfurt, dat diep in de blessuretijd het winnende doelpunt maakte (1-2), flink laten gaan.

Stevens viel op de persconferentie uit tegen een journalist. Die vroeg hem naar zijn mening over de rode kaart (twee keer geel) van Suat Serdar, die de vrije trap veroorzaakte waar de 1-2 van Luka Jovic (strafschop) uit voortkwam.

"Geweldig om die vraag te stellen. Stop ermee en ga weg. Ik beantwoord je niet meer. Je hangt hier de grote jongen uit, maar je bent belachelijk. Begrijp je er dan niets van?", foeterde de 65-jarige Limburger.

"Schrijf morgen wat je wilt, dat maakt mij niet uit. Ik ben over twee maanden weg. Maar kom niet meer voor een interview. Dat is voorbij."

Een andere journalist ging daarna door op de vraag van zijn collega en werd door Stevens na enige bedenktijd uitgemaakt voor "papegaai".

De bal ging in blessuretijd na een handsbal van Caligiuri op de stip (Foto: Pro Shots)

'Schijnbaar heb ik iets anders gezien'

Stevens ging na het laatste fluitsignaal ook al verhaal halen bij scheidsrechter Sascha Stegemann, die liefst acht minuten bijtrok, waardoor Jovic nog vanaf 11 meter kon scoren.

"Schijnbaar heb ik iets anders gezien dan de scheidsrechter. Maar ik mag nu geen commentaar leveren, anders word ik ook nog bestraft", zei hij.

"Ik heb het zo gezien: Daniel Caligiuri kreeg vóór zijn handsbal een duw, daarna kwam de bal tegen zijn schouder en daarna tegen zijn arm. Het was eerst een overtreding en daar reageerde de scheidsrechter niet op."

Stegemann zag het moment met Caligiuri in eerste instantie over het hoofd, maar kende de omstreden strafschop uiteindelijk alsnog toe na ingrijpen van de videoscheidsrechter (VAR) en het bestuderen van de beelden.

"Ik ben in beginsel voor de VAR. Op dit moment lijkt het helaas zo of de hele wereld tegen ons is. We zullen moeten knokken en het zien als een uitdaging. Die nemen we graag aan", besloot Stevens.

