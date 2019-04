ADO Den Haag is dicht bij directe handhaving in de Eredivisie. De ploeg van trainer Alfons Groenendijk was zaterdag met 5-0 veel te sterk voor FC Utrecht. Excelsior leed twee dagen na het vertrek van trainer Adrie Poldervaart uit bij FC Groningen de zesde nederlaag op rij: 1-0.

ADO had geen kind aan de formatie van Dick Advocaat en stond bij rust al met 3-0 voor. Lex Immers opende in de 11e minuut de score, waarna Aaron Meijers en Danny Bakker de thuisploeg in de 35e en 36e minuut aan een veilige marge hielpen. Tomas Necid en nogmaals Immers bepaalden de eindstand.

Dankzij de achtste overwinning van het seizoen komt ADO na 29 speelronden op 33 punten. Dat zijn er zeven meer dan Excelsior, dat op de zestiende plaats net onder de nacompetitiestreep staat. ADO staat twaalfde.

FC Utrecht lijkt de hoop op directe plaatsing voor de Europa League te kunnen opbergen. De Domstedelingen bezetten met 46 punten de vijfde plaats, terwijl AZ (52) en Feyenoord (50), dat zondag op bezoek gaat bij VVV-Venlo, er als nummer drie en vier beduidend beter voor staan.

Bakker en Becker vieren een Haagse treffer. (Foto: Pro Shots)

ADO maakt einde aan slechte serie

Gezien de recente resultaten van ADO en FC Utrecht kwam de uitslag als een verrassing. De Hagenaars wachtten al zes wedstrijden op een overwinning, terwijl de Utrechters juist al acht duels op rij ongeslagen waren en woensdag nog met 2-6 wonnen bij VVV-Venlo.

De bezoekers maakten in het Cars Jeans Stadion echter een slappe indruk en kwamen op achterstand door een goal van Immers, die in de spits opnieuw de voorkeur kreeg boven Tomas Necid. De Tsjech haalde vlak voor tijd alsnog zijn gram door als invaller voor de vierde Haagse treffer te tekenen.

ADO was toen al lang en breed in veilige haven. Meijers maakte tien minuten voor rust de 2-0 en amper zestig seconden later was ook Bakker, na een uitstekende pass van Abdenasser El Khayati, trefzeker. Die klap kwam Utrecht, dat in blessuretijd nog een tweede goal van Immers om de oren kreeg, niet meer te boven.

Ryan Koolwijk van Excelsior probeert Samir Memisevic van de bal te zetten. (Foto: Pro Shots)

Excelsior verliest ook na vertrek Poldervaart

Bij Excelsior stapte Poldervaart deze week op omdat hij het gevoel had de spelers 'niet meer te kunnen raken'. Onder de 48-jarige trainer werden de laatste vijf wedstrijden verloren, waardoor de Kralingers ver zijn afgegleden op de ranglijst.

Ook onder assistent André Hoekstra lukte het niet de vrije val te keren. Excelsior kreeg in de tweede helft weliswaar de beste kansen, maar verzuimde deze te benutten. Aan de andere kant sloeg FC Groningen toe bij een spaarzame tegenstoot in de zeventigste minuut.

Net als dinsdag, toen Groningen met 1-0 won van De Graafschap, was Paul Gladon de matchwinner. De in de winter van Wolverhampton Wanderers overgekomen aanvaller schoot op aangeven van Amir Absalem knap raak uit de draai.

FC Groningen wipt dankzij de zege over Willem II, dat zaterdag met 1-4 verloor van Ajax, heen naar de achtste plaats en heeft nog volop zicht op deelname aan de play-offs voor een plaats in de Europa League. Excelsior staat zestiende, maar kan nog zakken naar de zeventiende plek, als FC Emmen zondag wint van sc Heerenveen.

