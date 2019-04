Manchester City heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van de FA Cup. De formatie won op Wembley met 1-0 van Brighton & Hove Albion.

De eindstand stond al na vier minuten op het bord. Kevin De Bruyne bediende Gabriel Jesus die doelman Mathew Ryan passeerde.

Bij Brighton stond Oranje-international Davy Pröpper in de basis, net als voormalig AZ-aanvaller Alireza Jahanbakhsh. Jürgen Locadia mocht in de slotfase invallen.

City jaagt op de zesde FA Cup in de clubhistorie. De laatste keer dat City de belangrijkste beker in Engeland won was in 2011. Daarop moest de club toen liefst 42 jaar wachten. Brighton won de FA Cup nog nooit. In 1983 werd de finale verloren.

De miljardenformatie won eerder dit seizoen al de League Cup en maakt nog altijd kans op de titel in de Premier League. Ook zit City nog altijd in de Champions League.

In de finale wacht de ploeg van trainer Josep Guardiola de winnaar van de partij tussen Watford en Wolverhampton Wanderers. Die ploegen staan zondag eveneens op Wembley tegenover elkaar.

Vardy leidde Leicester met twee doelpunten langs Huddersfield. (Foto: Pro Shots)

Goede zaken Leicester in Premier League

In de Premier League mengt Leicester City zich steeds meer in de strijd om plek zeven, die na dit seizoen recht kan geven op deelname aan de Europa League. De ploeg won met 1-4 bij het al gedegradeerde Huddersfield Town.

Jamie Vardy was twee keer trefzeker voor Leicester. Bij de thuisploeg stond Terence Kongolo aan de aftrap en viel Juninho Bacuna in.

Het seizoen van Bournemouth lijkt als een nachtkaars uit te gaan. Met Nathan Aké in de basis werd thuis met 1-3 verloren van Burnley. De ploeg staat nu dertiende, één plek boven Burnley.

In de middenmoot won Crystal Palace dankzij een laat doelpunt van Luka Milivojevic (strafschop) met 0-1 bij Newcastle United.

