Diego Maradona is van plan na dit seizoen te stoppen als trainer en technisch directeur van de Mexicaanse voetbalclub Dorados de Sinaloa. Volgens de voormalig sterspeler wordt zijn ploeg structureel benadeeld door scheidsrechters.

Maradona kondigde zijn vertrek aan nadat Dorados, dat uitkomt op het tweede niveau in Mexico, vrijdag in een competitieduel met Vinados de Merida (1-1) ten onrechte een penalty zou zijn onthouden.

"Het was een duidelijke strafschop", foeterde de Argentijn na afloop op de persconferentie. "Maar weet je waarom we die niet kregen? Omdat de pers anders zou hebben geroepen dat de scheidsrechter naar de stip wees omdat het een Maradona-team is."

"Daarom beschadig ik mijn team momenteel met mijn aanwezigheid. Het is dus beter om te vertrekken. Ik zal nog gaan praten met de voorzitter, maar ik kom niet meer terug op deze beslissing."

'Vandaag ben ik verdrietig'

Maradona lijkt nog wel van plan om het lopende seizoen af te maken. "Vandaag ben ik verdrietig, maar morgen gaan we gewoon weer aan de slag. De volgende wedstrijd is het erop of eronder. We willen de play-offs halen."

Dorados is al acht wedstrijden op rij ongeslagen en staat in de competitie op de derde plaats. De winnaar van de play-offs strijdt na het reguliere seizoen tegen Atletico San Luis om promotie naar het hoogste niveau in Mexico.

De 58-jarige Maradona ging in september vorig jaar aan de slag bij Dorados, maar werkt daar naar eigen zeggen niet op contractuele basis. De voormalig Wereldvoetballer van het Jaar was eerder clubtrainer in de Verenigde Arabische Emiraten, Wit-Rusland en bondscoach van Argentinië.