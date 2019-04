FC Barcelona heeft zaterdag een reuzenstap gezet richting de titel in La Liga. De koploper won in eigen huis de topper tegen nummer twee Atlético Madrid met 2-0.

Barcelona slaagde er lange tijd niet in om een gaatje te vinden in de hechte defensie van Atlético, maar Luis Suárez (gekruld schot) brak in de 85e minuut de ban en Lionel Messi (individuele actie) gooide een minuut later de wedstrijd in het slot.

Barça speelde ruim een uur met een man meer na een rode kaart voor Diego Costa. De flamboyante spits schold na een overtreding scheidsrechter Jesus Gil Manzano de huid vol en zou hem zelfs een hoerenjong hebben genoemd, zoals te lezen is in het scheidsrechtersrapport.

Atlético trok zich vervolgens met tien man ver terug en dat leek een resultaat op te leveren, maar uiteindelijk maakte dus de individuele klasse van Suárez en Messi nog het verschil.

Barcelona vergrootte door de zege het gat met Atlético tot elf punten met nog zeven speelrondes voor de boeg. De Catalanen kunnen zoals het er nu voorstaat op 5 mei kampioen worden in de uitwedstrijd tegen Celta de Vigo.

Benzema redt Real Madrid

Karim Benzema hielp zaterdag Real Madrid aan een zege. De opgeleefde spits maakte beide doelpunten in de met 2-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen SD Eibar.

Benzema repareerde met zijn rake kopballen in de 59e en 81e minuut hoogstpersoonlijk de verrassende 0-1 van Marc Cordona in de 39e minuut (fraaie aanval).

De Fransman was ook nog dicht bij een hattrick, maar bij een 0-1-stand werd zijn treffer afgekeurd wegens buitenspel en na de 2-1 miste hij voor open doel en trof hij de paal.

Benzema steekt in een blakende vorm. Hij was in de laatste vijf competitiewedstrijden liefst zes keer trefzeker, waardoor hij met zeventien goals is opgerukt naar de vierde plaats op de topscorerslijst van La Liga.

Real maakt geen kans meer op de landstitel. De 'Koninklijke' bezet na dertig speelrondes de derde plaats, op dertien punten achterstand van Barcelona en twee punten van Atlético.

Juventus is dicht bij het kampioenschap in de Serie A. De 'Oude Dame' won de topper in eigen huis met 2-1 van AC Milan.

Juventus kwam nog wel op een 0-1-achterstand door een doelpunt van Krzysztof Piatek in de 39e minuut, maar trok vervolgens alsnog aan het langste eind dankzij treffers van Paulo Dybala en Moise Kean in de 60e (strafschop) en 84e minuut (kopbal).

Trainer Massimiliano Allegri gaf sterkhouders als Giorgio Chiellini, Miralem Pjanic en Blaise Matuidi rust en kon nog altijd niet beschikken over de aan zijn hamstring geblesseerde Cristiano Ronaldo.

Juventus vergrootte als koploper de voorsprong op nummer twee Napoli tot 21 punten en mag zich zondag kampioen noemen als de Napolitanen op eigen veld verliezen van Genoa.

Juventus speelt aankomende woensdag in Amsterdam de heenwedstrijd tegen Ajax in de kwartfinales van de Champions League. Allegri heeft goede hoop dat Ronaldo er dan weer bij is.

