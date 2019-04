Karim Benzema heeft Real Madrid zaterdag in La Liga geholpen aan een zege. De opgeleefde spits maakte beide doelpunten in de met 2-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen SD Eibar.

Benzema repareerde met zijn rake kopballen in de 59e en 81e minuut hoogstpersoonlijk de verrassende 0-1 van Marc Cordona in de 39e minuut (fraaie aanval).

De Fransman was ook nog dicht bij een hattrick, maar bij een 0-1-stand werd zijn treffer afgekeurd wegens buitenspel en na de 2-1 miste hij voor open doel en trof hij de paal.

Benzema steekt in een blakende vorm. Hij was in de laatste vijf competitiewedstrijden liefst zes keer trefzeker, waardoor hij met zeventien goals is opgerukt naar de vierde plaats op de topscorerslijst van La Liga.

Real herstelde zich met de zege op Eibar van de 2-1-nederlaag van afgelopen woensdag op bezoek bij Valencia. Dat was voor Zinédine Zidane zijn eerste verliespartij sinds zijn terugkeer als trainer.

Real maakt geen kans meer op de landstitel. De 'Koninklijke' bezet na dertig speelrondes de derde plaats, op tien punten achterstand van koploper FC Barcelona, dat zaterdag de topper in eigen huis speelt tegen nummer twee Atlético Madrid.

Juventus is dicht bij het kampioenschap in de Serie A. De 'Oude Dame' won de topper in eigen huis met 2-1 van AC Milan.

Juventus kwam nog wel op een 0-1-achterstand door een doelpunt van Krzysztof Piatek in de 39e minuut, maar trok vervolgens alsnog aan het langste eind dankzij treffers van Paulo Dybala en Moise Kean in de 60e (strafschop) en 84e minuut (kopbal).

Trainer Massimiliano Allegri gaf sterkhouders als Giorgio Chiellini, Miralem Pjanic en Blaise Matuidi rust en kon nog altijd niet beschikken over de aan zijn hamstring geblesseerde Cristiano Ronaldo.

Juventus vergrootte als koploper de voorsprong op nummer twee Napoli tot 21 punten en mag zich zondag kampioen noemen als de Napolitanen op eigen veld verliezen van Genoa.

Juventus speelt aankomende woensdag in Amsterdam de heenwedstrijd tegen Ajax in de kwartfinales van de Champions League. Allegri heeft goede hoop dat Ronaldo er dan weer bij is.

