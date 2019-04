Bayern München heeft dankzij een klinkende 5-0-zege op Borussia Dortmund de koppositie in de Bundesliga gegrepen. Peter Bosz verloor zaterdag tegen RB Leipzig voor de derde keer op rij met Bayer Leverkusen: 2-4.

Dortmund stond vanaf de eerste speelronde bovenaan, mede door de beroerde seizoensstart van Bayern. 'Der Rekordmeister' knabbelde de afgelopen weken echter puntje voor puntje af van die voorsprong.

Door de royale zege ligt Bayern met nog zes duels op schema voor de zevende landstitel op rij en de 29e in totaal. De formatie heeft nu een punt voorsprong op Dortmund.

De zege kreeg al voor rust gestalte. Mats Hummels opende na tien minuten de score, waarna Robert Lewandowski na dik een kwartier al voor 2-0 zorgde. In de slotfase van de eerste helft liep Bayern via Javi Martínez en Serge Gnabry nog verder weg.

In de tweede helft hield Dortmund het achterin lang dicht, maar vlak voor tijd viel de 5-0 alsnog. Lewandowski was daar met zijn tweede van de avond verantwoordelijk voor.

Leipzig dompelde het Leverkusen van Bosz in rouw. (Foto: Pro Shots)

Derde nederlaag op rij voor Bosz

Leverkusen zakt door de nederlaag naar plek acht in de Bundesliga. De achterstand op plek vier, die recht geeft op een plek in de Champions League, is opgelopen naar acht punten. Leipzig is derde.

Leverkusen kwam voor eigen publiek twee keer op voorsprong. Kai Havertz benutte na tien minuten een strafschop, waarna Marcel Sabitzer uit een vrije trap voor 1-1 zorgde.

Halverwege de eerste helft kwam Leverkusen via wederom Havertz op 2-1. Leon Bailey dacht er zelfs 3-1 van te maken, maar de VAR zette een streep door die treffer.

Het ging daarna helemaal voor Leverkusen. Timo Werner maakte na een uur gelijk, waarna Emil Forsberg (strafschop na tussenkomst van de VAR) en Matheus Cunha Leipzig de zege bezorgden.

Caligiuri kon zich niet vinden in de beslissing om een strafschop toe te kennen. (Foto: Pro Shots)

Stevens met Schalke in blessuretijd ten onder

Schalke 04 leek tegen nummer vier Eintracht Frankfurt op weg naar een punt, maar de gasten kregen diep in blessuretijd op aanraden van de VAR een strafschop. Die werd door Luka Jovic benut: 1-2.

De ploeg van Stevens, met Jeffrey Bruma in de basis, had zich in de eerste helft van een achterstand teruggeknokt. Suat Serdar maakte de openingstreffer van Ante Rebic ongedaan. De middenvelder kreeg in blessuretijd zijn tweede gele, waarna Schalke na hands van Daniel Caligiuri ook nog eens een strafschop tegen kreeg. Jovic bleef koel: 1-2.

Schalke ziet de concurrentie in de strijd tegen degradatie een punt inlopen. Nummer zestien VfB Stuttgart en nummer zeventien FC Nürnberg speelden tegen elkaar gelijk : 1-1. De voorsprong op Stuttgart is vijf punten, terwijl Nürnberg vier punten minder heeft.

Weghorst scoorde niet maar kon toch juichen. (Foto: Pro Shots)

Eenvoudige zege Weghorst met Wolfsburg

Wout Weghorst won met VfL Wolfsburg met 3-1 van hekkensluiter Hannover 96, dat zich zo zoetjes aan klaar mag maken voor degradatie.

De spits van Oranje kwam zelf niet tot scoren. Renato Steffen scoorde twee keer voor de nummer zes van de Bundesliga, Jérôme Rousillon maakte het derde doelpunt.

Karim Rekik en invaller Javairô Dilrosun gingen met Hertha BSC thuis ten onder tegen Fortuna Düsseldorf: 1-2. De Belg Benito Raman was twee keer trefzeker in het duel der middenmoters.

