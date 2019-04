Ajax begint zaterdag met Joël Veltman en Hakim Ziyech aan de uitwedstrijd tegen Willem II. Dusan Tadic start in de spits.

Veltman krijgt op de rechtsbackpositie de voorkeur boven Rasmus Kristensen als vervanger van de geschorste Noussair Mazraoui. Afgelopen woensdag in het uitduel met FC Emmen (2-5-zege) was het nog andersom.

Ziyech verdringt Klaas-Jan Huntelaar naar de reservebank. De aanvaller kreeg tegen FC Emmen rust, omdat hij drie weken geleden tijdens de uitwedstrijd tegen AZ (1-0-nederlaag) vroegtijdig uitviel met een kuitblessure.

Ziyech en David Neres bezetten tegen Willem II de vleugelposities, waardoor Tadic net als in de Champions League-wedstrijden en de toppers in de Eredivisie in de punt van de aanval gaat spelen.

Bij Willem II is Alexander Isak de spits. De Zweed, die sinds de winterstop wordt gehuurd van Borussia Dortmund, maakte in zijn eerste tien wedstrijden in de Eredivisie evenveel doelpunten.

Ajax neemt bij winst koppositie weer over van PSV

Ajax neemt bij winst tegen Willem II de koppositie weer over van PSV. De Amsterdammers hebben met nog zes speelrondes voor de boeg een achterstand van twee punten op de Eindhovenaren, die zondag op bezoek gaan bij Vitesse.

Willem II is nog in de race voor de play-offs om Europees voetbal. De Tilburgers staan achtste, met een achterstand van twee punten op de benodigde zevende plaats van Heracles Almelo, dat zaterdag in eigen huis speelt tegen NAC Breda.

Ajax en Willem II staan op zondag 5 mei ook al tegenover elkaar in de bekerfinale in De Kuip. De KNVB overwoog om die wedstrijd te verplaatsen vanwege een mogelijke halve finale van Ajax in de Champions League, maar zag daar uiteindelijk vanaf.

Willem II-Ajax vangt zaterdag om 18.30 uur aan in het uitverkochte Koning Willem II Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.

Opstelling Willem II: Wellenreuther; Lewis, Heerkens, Peters, Palacios; Anita, Llonch, Crowley; Vrousai, Isak, Pavlidis.

Opstelling Ajax: Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schöne, De Jong, Van de Beek; Ziyech, Tadic, Neres.