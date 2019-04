Wim Rijsbergen gaat aan de slag als bondscoach van de Salomonseilanden. De oud-international heeft een contract voor drie maanden getekend bij de eilandengroep, die hij komende zomer naar de winst van de Pacific Games moet leiden.

"Toen ik gebeld werd, was ik meteen enthousiast", zegt Rijsbergen in gesprek met het AD. "De Salomonseilanden kende ik nog van mijn aardrijkskundelessen van vroeger. En wie weet ontdek ik er wel de Lionel Messi van de Salomonseilanden. Het is in elk geval het speuren waard."

Voor de 67-jarige Rijsbergen is het niet zijn eerste avontuur op een ander continent. De oud-verdediger was eerder tijdens zijn trainersloopbaan werkzaam in onder meer Saoedi-Arabië en Chili én hij was bondscoach van Trinidad en Tobago en Indonesië.

De Salomonseilanden liggen in het westelijk deel van de Grote Oceaan in de buurt van Nieuw-Guinea. In mei komt het nationale team van de eilandengroep naar Nederland voor een trainingskamp van drie weken en een aantal oefenduels met amateurclubs.

Wim Rijsbergen in actie tijdens de WK-finale in 1974. (Foto: ANP)

'Het ziet er niet onaardig uit allemaal'

In juli staat de zestiende editie van de Pacific Games op het programma. Het toernooi wordt net als de Olympische Spelen eens in de vier jaar gehouden en vindt dit jaar plaats op Samoa.

"Ik ben vooral benieuwd naar wat die jongens kunnen als ze op het veld staan", zegt Rijsbergen. "De afgelopen dagen heb ik al wat beelden gezien. Het ziet er niet eens onaardig uit allemaal."

Rijsbergen stond het grootste deel van zijn spelersloopbaan onder contract bij Feyenoord (1971-1978) en speelde in Nederland ook voor PEC Zwolle, Helmond Sport en FC Utrecht. Hij kwam tot 28 interlands bij Oranje en deed in 1974 mee in de verloren WK-finale tegen het toenmalige West-Duitsland.