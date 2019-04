Trainer Marino Pusic maakt zich nog geen grote zorgen na de tweede nederlaag op rij voor FC Twente. De koploper van de Keuken Kampioen Divisie verloor vrijdagavond verrassend met 0-1 van FC Dordrecht en zag de voorsprong opnieuw slinken.

De nederlaag voor eigen publiek komt vier dagen na het pijnlijke 4-1-verlies bij RKC Waalwijk, dat een einde maakte aan de ongeslagen reeks van Twente die sinds november liep. De Tukkers staan nog soeverein aan kop, maar de voorsprong op naaste belager Sparta Rotterdam is nog 'maar' zeven punten.

"We hebben vandaag slechte zaken gedaan, maar zitten nog steeds in een goede positie en gaan met volle moed vooruit", zei Pusic na het duel met Dordrecht tegen FOX Sports. "Het is aan ons om de voorsprong te behouden. Wij moeten onze punten gaan pakken en niet naar anderen kijken."

Twente incasseerde tegen Dordrecht vlak voor rust een treffer - Daniël Breedijk tikte van dichtbij binnen - en was in de tweede helft niet meer bij machte om een gelijkspel of meer uit het vuur te slepen in de Grolsch Veste.

Matthew Smith baalt na de nederlaag van FC Twente. (Foto: Pro Shots)

'Nederlaag is heel erg zuur'

Pusic vindt de nederlaag tegen Dordrecht onnodig, maar erkent ook dat zijn ploeg simpelweg niet goed genoeg was om te winnen in Enschede. "We hebben er alles aan gedaan, maar creëerden te weinig om aanspraak te maken op de overwinning", aldus de coach.

"De nederlaag is wel heel erg zuur, want we begonnen prima aan de wedstrijd. We domineerden en kwamen totaal niet in de problemen. Naarmate de wedstrijd vorderde, gingen we steeds meer tegen onszelf voetballen. We waren in de tweede helft niet doortastend genoeg."

Pusic benadrukte wel dat er ook na de tweede nederlaag op rij nog geen man overboord is bij Twente, dat tegen Dordrecht voor de zevende keer dit seizoen verloor. "We moeten het hoofd koel houden en de basisdingen goed blijven uitvoeren. Dan ben ik ervan overtuigd dat we de aankomende duels goed gaan afsluiten."

Er staan nog vijf speelronden op het programma in de Keuken Kampioen Divisie. Twente vervolgt de competitie op 12 april met een thuiswedstrijd tegen Telstar en speelt later dit seizoen nog tegen Jong Ajax (uit), Jong AZ (thuis), NEC (uit) en SC Cambuur (thuis).

