Jürgen Klopp is na de zwaarbevochten overwinning van Liverpool bij Southampton (1-3) trots op de mentaliteit van zijn elftal en lovend over Mohamed Salah. De Egyptenaar maakte vrijdagavond zijn vijftigste Premier League-goal voor 'The Reds' en zijn eerste treffer sinds begin februari.

"Vijftig competitiedoelpunten voor Liverpool is echt ongelooflijk", zei Klopp na de wedstrijd op zijn persconferentie. "We hebben nooit getwijfeld aan de kwaliteiten van Salah, het zijn meer de mensen om ons heen die zich druk maakten over zijn productiviteit. Toch is het fijn voor hem dat hij voor het eerst in lange tijd weer heeft gescoord."

Salah droeg op 9 februari met een treffer bij aan de ruime zege van Liverpool op Bournemouth (3-0), maar in de zes Premier League-duels daarna kwam de clubtopscorer niet meer tot scoren. Tegen Southampton maakte hij een einde aan zijn doelpuntendroogte door tien minuten voor tijd af te ronden na een fraaie dribbel.

"Elke aanvaller is ook maar een mens, en die heeft goede en minder goede periodes", zei Klopp over de vorm van de 26-jarige Salah. "Maar ik vind hem eigenlijk behoorlijk constant en hij is ook altijd kalm gebleven in deze situatie. Mooi voor hem dat hij op zo'n moment belangrijk kon zijn met een geweldige goal."

Salah maakte zijn vijftigste Premier League-treffer voor Liverpool. (Foto: Pro Shots)

'We kunnen niet zoals Manchester City spelen'

De achttiende treffer van Salah was cruciaal voor Liverpool, dat zo in de slotfase op een 1-2-voorsprong kwam nadat Shane Long en Naby Keïta in de eerste helft al tot scoren waren gekomen. Jordan Henderson bepaalde de score vier minuten voor tijd nog op 1-3.

"We speelden niet geweldig, maar het gaat erom dat je vecht voor de overwinning, en dat hebben we gedaan", zei Klopp. "Mensen willen dat we als Manchester City spelen, maar dat kunnen we niet en moeten we ook niet willen. We spelen ons eigen spelletje en ik vind dat een mooie en goede manier."

Liverpool staat door de zwaarbevochten overwinning bij Southampton weer aan kop in de Premier League en dat zal de komende week in ieder geval zo blijven. Manchester City, dat twee punten minder heeft, komt pas op 14 april weer in actie in de competitie. 'The Citizens' spelen zaterdag de halve finale van de FA Cup tegen Brighton & Hove Albion.

