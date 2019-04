Lieke Martens is niet helemaal tevreden na de 2-0-oefenzege van Oranje op Mexico. Volgens de Wereldvoetbalster van het Jaar 2017 had de score vrijdagavond in de GelreDome veel hoger moeten uitvallen.

"Je ziet dat we veel beter zijn, maar we maken te weinig doelpunten. We moeten tegen zo'n tegenstander een veel grotere uitslag neerzetten", zei de speelster van FC Barcelona tegen Veronica.

Vivianne Miedema opende de score en Martens maakte zelf de tweede treffer van Oranje, door kort voor rust van afstand fraai raak te schieten. "Ik krijg bij de goal genoeg ruimte en de keepster staat vrij ver voor het doel", keek ze terug op haar doelpunt.

Mexico, dat komende zomer in tegenstelling tot Oranje niet actief is op het WK, maakte een zwakke indruk in Arnhem. Met de zege werkte Nederland weer wat aan het zelfvertrouwen, want in februari en maart verloor de ploeg van Sarina Wiegman op de Algarve Cup van Spanje en Polen en werd er gelijkgespeeld tegen China.

Martens gehuldigd na honderdste interland

"Ik denk toch dat het goed is dat we zulke wedstrijden spelen. Het kan nog beter, want ik vond dat we soms te makkelijk de bal verloren", zei Martens, die voor de wedstrijd werd gehuldigd voor haar honderdste interland die ze vorige maand speelde.

Martens speelt dinsdag opnieuw een vriendschappelijke interland met de Oranjevrouwen. WK-deelnemer Chili is in Alkmaar de tegenstander.