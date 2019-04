FC Twente heeft vrijdag voor de tweede keer op rij verloren in de Keuken Kampioen Divisie. De koploper ging verrassend met 0-1 onderuit tegen FC Dordrecht. Concurrent Sparta Rotterdam liep slechts een punt in door een 1-1-gelijkspel bij FC Den Bosch.

Twente was in de eigen Grolsch Veste de betere ploeg tegen laagvlieger Dordrecht. Toch verloor de club uit Enschede door een eigen doelpunt van verdediger Peet Bijen op slag van rust.

De ploeg van coach Marino Pusic leek onbedreigd op weg naar het kampioenschap, maar verloor maandag al verrassend met 4-1 bij RKC Waalwijk. Sparta liep toen drie punten in door met 2-0 van MVV Maastricht te winnen.

De Rotterdammers kwamen vrijdag slechts een punt dichterbij, want het lastige uitduel met nummer vier FC Den Bosch eindigde in 1-1. Na de 1-0 van Stefano Beltrame werd het diep in blessuretijd gelijk door een eigen goal van Stefan Velkov.

Achter FC Twente (72 punten) en Sparta (65) kwam nummer drie Go Ahead Eagles wél tot winst. De Deventenaren versloegen Jong AZ met 1-0 dankzij Istvan Bakx en hebben nu zestig punten.

FC Den Bosch-Sparta Rotterdam eindigde in 1-1. (Foto: Pro Shots)

Jong Ajax revancheert zich

In Helmond herstelde Jong Ajax zich van de pijnlijke 0-6-nederlaag van maandag tegen SC Cambuur. De ploeg van coach Michael Reiziger versloeg Helmond Sport met 1-3 en is nu zevende. Ajacieden Danilo Pereira, Ryan Gravenberch en Nicolas Kühn scoorden.

Cambuur vervolgde de royale zege in Amsterdam juist met een fikse nederlaag. Telstar was met 4-2 te sterk voor de formatie van scheidend trainer René Hake. Halverwege was het al 3-0 en pas na de 4-0 van Rodny Cabral deden Sam Hendriks en Matthew Steenvoorden iets terug.

Verder was Almere City met 0-2 te sterk voor Jong FC Utrecht en eindigde zowel Roda JC-RKC Waalwijk, TOP Oss-FC Volendam (allebei 0-0) als MVV-FC Eindhoven (1-1) onbeslist.

Jong Ajax was met 1-3 te sterk voor Helmond Sport. (Foto: Pro Shots)

