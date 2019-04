De Oranjevrouwen hebben vrijdag een oefenduel op weg naar het WK gewonnen. In de GelreDome werd Mexico met 2-0 verslagen.

Vivianne Miedema en Lieke Martens waren in de eerste helft trefzeker voor de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman. Ook na rust had Oranje een groot veldoverwicht, maar er vielen geen doelpunten meer.

Voor de 22-jarige Miedema was het de 56e interlandtreffer. Daarmee is ze hard op weg om topscorer aller tijden van Oranje te worden. Alleen de al gestopte Manon Melis (59) was vaker trefzeker. Lieke Martens, die voor de aftrap nog werd gehuldigd voor haar honderdste interland die ze onlangs speelde, staat met 41 goals derde op de eeuwige topscorerslijst.

De zege op Mexico is een opsteker voor Oranje in aanloop naar het WK in Frankrijk, want de laatste drie oefenduels werden niet gewonnen. In februari en maart verloor Nederland op de Algarve Cup van Spanje en Polen en werd er gelijkgespeeld tegen China.

Dinsdag speelt Nederland opnieuw een vriendschappelijk duel. Chili, dat in tegenstelling tot Mexico komende zomer wel actief is op het WK, is in Alkmaar de tegenstander.

Het WK begint voor Oranje op 11 juni tegen Nieuw-Zeeland. Kameroen en Canada zijn de andere tegenstanders in groep E. De nummers één en twee en de vier beste nummers drie van de zes poules plaatsen zich voor de knock-outfase.

Oranje domineert tegen Mexico

In de uitverkochte GelreDome domineerde Oranje vanaf de eerste minuut tegen de Mexicanen. Shanice van de Sanden schoot al snel fraai op de onderkant van de lat. De bal leek over de doellijn, maar de scheidsrechter liet doorspelen.

In de 24e minuut kwam de regerend Europees kampioen dankzij Miedema toch op voorsprong. Ze scoorde in de rebound, nadat de Mexicaanse keeper een schot van Jill Roord losliet.

Van de Sanden schoot vervolgens nogmaals op de lat. Martens had vlak voor rust meer geluk in de afwerking. Met een fraai afstandsschot in de verre hoek liet ze de Mexicaanse keeper kansloos.

Miedema maakte haar 56e interlandgoal. (Foto: VI-Images)

Oranje domineert ook na rust

Ook na rust domineerde Oranje, maar liet het veel kansen onbenut. Onder anderen Martens, Miedema en invaller Jackie Groenen waren in kansrijke positie niet trefzeker.

Daartegenover stond dat Mexico aanvallend vrijwel niets bracht. Alleen in de slotfase waren de Midden-Amerikanen even dreigend, maar keeper Sari van Veenendaal hield makkelijk stand, waardoor het 2-0 bleef.