In aanloop naar het WK in Frankrijk van komende zomer spelen de Oranjevrouwen vrijdagavond een oefenduel met Mexico. De wedstrijd in de GelreDome is om 20.00 uur begonnen. Mis niets in dit liveblog.

Oefeninterland

Voorbereiding WK

LIVE:

Oranje-Mexico (2-0) Oranjevrouwen · 53' Martens heeft bijna haar tweede doelpunt van de avond te pakken, maar de doelvrouw van Mexico keert de inzet van de aanvaller van Oranje met een goede redding. Oranjevrouwen · 46' De tweede helft begint in de GelreDome. Oranjevrouwen · Lieke Martens viert haar doelpunt in haar 100e interland voor Oranje. Oranjevrouwen · Het is rust in Arnhem! Oranje leidt met 2-0 tegen Mexico door doelpunten van Miedema en Martens. Oranjevrouwen · 43' GOAL Nederland! 2-0



Daar wordt het voor de pauze alsnog 2-0! Martens trekt vanaf links naar binnen en schiet de bal zeer fraai in de verre hoek. Oranjevrouwen · 41' Nog een kleine vijf minuten tot de rust. Oranje is nog niet in de problemen geweest, maar heeft na de 1-0 ook geen enorme kansen meer gehad op meer. Alleen Van de Sanden raakte nog de lat. Oranjevrouwen · De Oranjevrouwen vieren het feestje na de 1-0 van Miedema. Dat is tot nog toe het enige doelpunt van de avond in Arnhem. Oranjevrouwen · Oranjevrouwen · 26' Weer het aluminium voor Van de Sanden! De buitenspeler profiteert van een slippertje in de defensie van Mexico, maar raakt met een hard schot in de korte hoek weer de lat. Oranjevrouwen · 24' GOAL Nederland! 1-0



Het overwicht wordt nu ook uitgedrukt in de score! Vivianne Miedema is attent nadat de doelvrouw van Mexico een hard schot van Jill Roord moet loslaten. De spits van Arsenal schiet vervolgens simpel raak. Oranjevrouwen · 16' Aardige kans toch voor Lieke Martens om de score te openen, maar de aanvaller schiet met links toch wat hoog over. Oranjevrouwen · 12' Het is dus nog 0-0 in Arnhem. De Oranjevrouwen zijn de betere ploeg, maar hebben de score nog niet kunnen openen. In tegenstelling tot Nederland zien we Mexico komende zomer niet terug op het WK in Frankrijk. Oranjevrouwen · 5' Daar is het bijna 1-0 voor Oranje! Shanice van de Sanden probeert het van een meter of twintig met links en raakt de onderkant van de lat. De bal lijkt over de lijn, maar er wordt geen treffer gegeven. De arbitrage kan geen gebruik maken van technologische hulpmiddelen. Oranjevrouwen · 1' De bal rolt in Arnhem! Nederland-Mexico is onderweg. Oranjevrouwen · De speelsters van beide landen melden zich op het veld. Eerst worden Martens en Spitse in het zonnetje gezet. Oranjevrouwen · Over een kwartier trappen we af in Arnhem. Wat doen de Oranjevrouwen op weg naar het EK in deze oefeninterland? Oranjevrouwen · Wat wordt het vanavond bij de Oranjevrouwen tegen Mexico? Winst Oranjevrouwen

Winst Mexico

Gelijkspel Oranjevrouwen · Sherida Spitse en Lieke Martens worden voorafgaand aan de interland nog gehuldigd. Vorige maand op de Algarve Cup werd Spitse recordinternational, terwijl Martens haar 100e interland speelde. Oranjevrouwen · De Oranjevrouwen speelden in het verleden twee keer tegen Mexico. In december 2010 werd er twee keer geoefend in Brazilië. Nederland won beide duels: 2-1 en 3-1. Daniëlle van de Donk, Loes Geurts, Ellen Jansen, Shanice van de Sanden, Sherida Spitse en Sari van Veenendaal zaten toen bij de selectie en nu nog steeds. Oranjevrouwen · Oranjevrouwen · Oranjevrouwen · Oranjevrouwen · Lees hier nog even de nieuwe regels die ook vanavond getest gaan worden: Oranjevrouwen · Oranjevrouwen · Martens: 'Voetbal kan heel verrot zijn'

Lieke Martens deelt de woorden van haar coach Wiegman. "Voetbal kan de ene dag heel mooi zijn en de andere dag heel verrot. Ik heb een heel goed gevoel bij dit team. De resultaten waren slecht op de Algarve Cup, maar ik heb er wel een prima gevoel aan overgehouden. Ik heb op de beelden gezien dat er echt wel goede dingen inzaten." Oranjevrouwen · Wiegman maakt zich geen zorgen

Bondscoach Sarina Wiegman maakt zich geen zorgen over de huidige vorm van de Oranjevrouwen. Ze heeft er vertrouwen in dat haar ploeg er op het WK van komende zomer in Frankrijk gewoon weer staat. "Ik vind zorgen zo'n groot woord. Het WK komt inderdaad dichterbij en dat maakt het wel spannend. Soms heb je weleens iets van: oeh, gaat het wel goed?, maar ik denk dat dat heel normaal is", zegt Wiegman voorafgaand aan de oefenwedstrijd van vanavond tegen Mexico tegen de NOS. (1/2) Oranjevrouwen ·