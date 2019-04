De clubleiding van FC Barcelona gaat de komende maanden in gesprek met Lionel Messi over een nieuw, levenslang contract. De Spaanse topclub hoopt dat de vijfvoudig Gouden Bal-winnaar nog jaren in Camp Nou speelt.

Het huidige contract van de 31-jarige Messi loopt tot de zomer van 2021. Als het aan voorzitter Josep Bartomeu ligt, wordt de verbintenis van de sterspeler met jaren verlengd.

"We willen dat Messi's carrière zo lang mogelijk duurt, zodat we van hem kunnen blijven genieten. Hij is echt baanbrekend. Iedereen bewondert hem en zelfs fans van andere clubs klappen voor hem", zegt Bartomeu vrijdag tegen ESPN.

"Messi is gezien zijn manier van spelen nog jong. Hij verbetert nog altijd en is vernieuwend. Ik ben ervan overtuigd dat hij nog vele jaren voor zich heeft. In de komende maanden willen we er voor zorgen dat hij nog lang voor Barcelona speelt."

De laatste keer dat Messi zijn handtekening onder een nieuw Barcelona-contract zette, was in november 2017. In het tot medio 2021 lopende contract werd een vertrekclausule van 700 miljoen euro opgenomen.

Erelijst Lionel Messi 4x Champions League

3x UEFA Super Cup

3x WK voor clubs

9x landstitel

6x Copa del Rey

8x Spaanse Supercup

'Vergelijk clubman Messi met Pelé'

Messi kent een imponerende loopbaan in dienst van Barcelona, die in oktober 2004 begon. De aanvaller debuteerde destijds onder coach Frank Rijkaard en kwam sindsdien tot 676 officiële duels, waarin hij 594 keer scoorde en 238 assists gaf.

"Messi is een echte clubman, wat verder gaat dan alleen zijn prestaties op het veld. We willen hem voor altijd voor Barcelona behouden. Vergelijk het met Pelé, die altijd voor Santos speelde", aldus Bartomeu.

"Het aanzien van Barcelona is totaal veranderd dankzij Messi. Dankzij hem staan we altijd bovenin, hebben we grote prijzen gepakt en doen we ieder seizoen weer mee."

Vorige maand maakte Messi voor de zoveelste keer indruk in het shirt van Barcelona. Hij leidde de club met de 51e hattrick in zijn loopbaan langs Real Betis (1-4) en kreeg zelfs applaus van de thuisfans.

De Argentijn is hard op weg naar zijn tiende landstitel met Barcelona, dat acht punten voorsprong heeft op nummer twee Atlético Madrid. Op zijn erelijst prijken verder onder meer vier Champions Leagues, drie Supercups en zes Spaanse bekers.

