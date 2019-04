Aras Özbiliz bertreurt zijn gedwongen vertrek bij Willem II. De aanvaller zag donderdag zijn contract verscheurd worden omdat hij had geweigerd in te vallen tijdens de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (3-2-zege).

"Het klopt dat ik weigerde warm te lopen tegen Fortuna Sittard. Dat was fout en ik heb daar mijn excuses voor aangeboden. Mijn emoties namen de overhand nadat ik zag dat de trainer een wissel toepaste die naar mijn mening niet kon", zegt hij op Instagram.

"Er viel een speler in die twee weken geblesseerd was en een dag voor de wedstrijd maar een keer had getraind. Als dezelfde speler twee dagen na die wedstrijd dan uit de selectie wordt gezet, neemt mijn frustratie alleen maar toe. Het gaat niet om de speler in kwestie of waarom ik niet inviel! Het gaat om de situatie op zich."

Özbiliz doelt met "een speler" op Kristófer Kristinsson. Die aanvaller werd begin deze week verbannen naar het tweede elftal omdat hij vooralsnog weigert zijn aflopende contract te verlengen.

De 29-jarige Özbiliz ontbrak dinsdag al in de selectie voor de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo (3-4-zege) en donderdag kwamen beide partijen na een gesprek tot de conclusie dat beëindiging van de samenwerking de beste optie is.

Kristófer Kristinsson. (Foto: Pro Shots)

Özbiliz kon op weinig speeltijd rekenen

Özbiliz, die werd gehuurd van Besiktas, kwam de laatste weken weinig in actie. Hij speelde tot half februari zeventien wedstrijden en maakte hij één doelpunt, maar daarna zat hij alleen maar op de reservebank.

De Armeens international, die tussen 2010 en 2012 actief was voor Ajax, is al de tweede speler in korte tijd die is vertrokken bij Willem II. De Tilburgers namen vorige maand afscheid van Donis Avdijaj, die eveneens op een zijspoor was beland.

"Ik vind het oprecht jammer dat het zo is afgelopen, en ik word weggezet als "werkweigeraar". Iedereen die mij kent, weet dat ik professioneel, gedisciplineerd en eerlijk ben. Ook ik maak fouten", besluit Özbiliz.

Willem II is aan een goed seizoen bezig. De ploeg van trainer Adrie Koster speelt op 5 mei in De Kuip de bekerfinale tegen Ajax en staat op de achtste plaats in de Eredivisie, waarin Ajax zaterdag in eigen huis de eerstvolgende tegenstander is.

