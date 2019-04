Mark van Bommel is vol lof over Gastón Pereiro. De Uruguayaanse middenvelder was donderdag een van de uitblinkers in de eenvoudig met 4-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle.

"Gastón is een speler met bijzondere kwaliteiten. Hij is gewoon een speler die een elftal nodig heeft. Als het elftal wat minder staat, gaat dat wat sneller ten koste van hem", zei Van Bommel vrijdag op zijn persconferentie voorafgaand aan het uitduel van zondag met Vitesse.

"Het mooie is dat Gastón een speler is die niet in de war raakt als hij een tijdje niet speelt. Aan hem merk je niet dat hij een tijdje niet heeft gespeeld. Dat is ook onverstoorbaarheid. Dat is een kwaliteit."

Pereiro stond tegen PEC voor het eerst sinds lange tijd weer eens in de basis. De linksbenige spelmaker verscheen op 24 februari in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord (1-1) voor het laatst aan de aftrap en werd toen al in de rust gewisseld.

Pereiro moest sindsdien vaak genoegen nemen met een plek op de reservebank, omdat Van Bommel op zijn positie de voorkeur gaf aan de talenten Mohammed Ihattaren en Michal Sadílek.

De spelers van PSV juichen na een doelpunt tegen PEC Zwolle. (Foto: Pro Shots)

'We spelen heel stabiel'

Van Bommel wilde op zijn perspraatje niet prijsgeven of Pereiro ook een basisplaats krijgt tegen Vitesse. Hij gaf wel te kennen dat hij een moeilijke wedstrijd verwacht in de GelreDome, waar PSV opvallend genoeg nog nooit verloor.

“Ik zeg het vaker, maar het is gewoon een heel lastige tegenstander met heel veel kwaliteit. Ze zijn iets anders gaan spelen, maar voetballen met een idee. Het wordt een lastige wedstrijd, maar dat verwacht ik altijd."

Van Bommel is tevreden met de ontwikkeling die PSV dit seizoen doormaakt. Hij heeft er dan ook vertrouwen in dat de Eindhovenaren als koploper de voorsprong van twee punten op Ajax met succes verdedigen in de resterende zes speelrondes.

"We spelen heel stabiel en we geven eigenlijk amper kansen weg. Al voor langere tijd. Soms duurt het wat langer voordat we een tegenstander kapot spelen, maar het lukt ons vaak wel. Dat is kwaliteit."

Vitesse-PSV begint zondag om 16.45 uur in het voor het eerst sinds vijf jaar uitverkochte GelreDome en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Jeroen Manschot fungeert vanuit Zeist als videoscheidsrechter.