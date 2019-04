De kans lijkt steeds groter dat Cristiano Ronaldo de heenwedstrijd tegen Ajax van woensdag in de kwartfinales van de Champions League gaat halen. De sterspeler van 'De Oude Dame' is herstellende van een spierblessure in zijn bovenbeen.

"Het lijkt erop dat het beter gaat met Cristiano. Vijf dagen voor de wedstrijd tegen Ajax zie ik een aantal goede signalen", zei trainer Massimiliano Allegri vrijdag op zijn persconferentie voor het thuisduel met AC Milan.

De 34-jarige Ronaldo greep vorige week in het EK-kwalificatieduel van Portugal met Servië (1-1) naar zijn hamstring en moest direct gewisseld worden. Hoewel het niet om een ernstige blessure gaat, is het sindsdien wel onduidelijk of hij fit genoeg is voor het eerste treffen met Ajax in de Champions League.

Allegri liet Ronaldo in de thuiswedstrijd tegen Empoli (1-0-zege) en het uitduel met Cagliari (0-2 overwinning) buiten de selectie. De coach gaf maandag nog aan dat het meespelen van clubtopscorer Ronaldo tegen Ajax moeilijk kan worden, maar is nu dus positiever gestemd.

Ronaldo liep zijn spierblessure vorige week op. (Foto: Pro Shots)

'Wat wij dit seizoen doen, is buitengewoon'

Vier dagen voor de wedstrijd tegen de Amsterdammers in de Johan Cruijff ArenA wacht Juventus een thuisduel met AC Milan. Allegri hoopt dat zijn ploeg zaterdag tegen Milan laat zien klaar te zijn voor de ontmoeting met Ajax.

"Het wordt een moeilijke wedstrijd tegen een Milan dat groeiende is", benadrukte de Italiaanse coach. "Maar we moeten een sterke wedstrijd neerzetten om ons goed voor te bereiden op de Champions League."

Mocht koploper Juventus winnen en concurrent Napoli zondag in eigen huis verliezen van Genoa, dan is 'Juve' officieus zeker van de landstitel. "We gaan het vieren als het kampioenschap echt binnen is, maar zo ver is het nog niet", aldus Allegri.

"Het is niet eenvoudig om acht titels op rij te winnen. Napoli doet er alles aan om kampioen te worden, maar wat wij dit seizoen doen, is buitengewoon."

De wedstrijd tussen Ajax en Juventus in de Johan Cruijff ArenA begint woensdag om 21.00 uur. De return in Turijn staat zes dagen later op het programma.

