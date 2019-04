Danny Rose heeft het gehad met de racistische leuzen die hij regelmatig naar zijn hoofd krijgt geslingerd. De linksback van Tottenham Hotspur en het Engelse elftal vindt dat de UEFA veel meer moet doen om racisme uit het voetbal te bannen.

Rose was een van de spelers die vorige week tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd van Engeland bij Montenegro (1-5) het slachtoffer was van racistische bejegeningen. Het Oost-Europese land moet vrezen voor een straf van de UEFA, maar Rose verwacht daar niet veel van.

"Wat mag je nog verwachten als landen voor dit soort vergrijpen normaal gesproken slechts een boete krijgen? Een dergelijk geldbedrag ben ik waarschijnlijk al kwijt tijdens een avondje uit in Londen", zegt de 28-jarige Rose in gesprek met Engelse media.

"Mijn manager bij Tottenham Mauricio Pochettino kreeg onlangs twee duels schorsing na een woordenwisseling met de scheidsrechter, terwijl landen boetes moeten betalen als hun fans racistisch zijn. Het is een schande, maar dit is wel het punt waarop we nu beland zijn in het voetbal."

Spelers van Engeland waren slachtoffer van racisme in Montenegro. (Foto: Pro Shots)

Ook Sterling, Southgate en Allegri willen zwaardere straffen

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin riep scheidsrechters eerder deze week al op om de wedstrijd eerder stil te leggen als er spelers slachtoffer zijn van racisme. Voor Rose was dat op 25 maart tegen Montenegro geen optie, ook al liet bondscoach Gareth Southgate weten dat hij hem zou steunen als hij van het veld zou lopen.

"Gareth werd er volgens mij voor de eerste keer zijn leven mee geconfronteerd", blikt Rose terug. "Hij wist niet zo goed wat hij moest doen. Ik was blij met zijn steun, maar het enige wat ik wilde was het binnenhalen van de drie punten en zo snel mogelijk uit Montenegro vertrekken."

Rose is niet de eerste die de UEFA oproept tot hardere straffen voor clubs of landen met racistische fans. Zijn ploeggenoot bij het Engelse elftal Raheem Sterling zei eind maart al dat er een hardere aanpak nodig is en ook Juventus-trainer Massimiliano Allegri vindt dat de UEFA harder op moet treden tegen racisme in de stadions.

"We moeten die idioten opsporen en ze verbannen. Daar zijn genoeg manieren voor, als we het maar echt willen", aldus Allegri dinsdag na de wedstrijd van Juventus bij Cagliari (0-2), waar onder anderen Moise Kean racistisch werd bejegend door het thuispubliek.

Rose kijkt vanwege de vaak op hem gerichte racistische leuzen uit naar het einde van zijn loopbaan. "Ik denk dat ik nog vijf of zes jaar actief ben in het voetbal. Voetbal is tegenwoordig een soort politiek spelletje; ik kan niet wachten als het voorbij is."