Bondscoach Sarina Wiegman maakt zich geen zorgen over de huidige vorm van de Oranjevrouwen. Ze heeft er vertrouwen in dat haar ploeg er op het WK van komende zomer in Frankrijk gewoon weer staat.

"Ik vind zorgen zo'n groot woord. Het WK komt inderdaad dichterbij en dat maakt het wel spannend. Soms heb je weleens iets van: oeh, gaat het wel goed? Maar ik denk dat dat heel normaal is", zei Wiegman donderdag voorafgaand aan de oefenwedstrijd van vrijdag in Arnhem tegen Mexico tegen de NOS.

Nederland eindigde vorige maand teleurstellend als elfde en voorlaatste op de Algarve Cup. De Europees kampioen verloor de eerste wedstrijden van achtereenvolgens Spanje (0-2) en Polen (0-1), maar voorkwam tegen China (4-2 na strafschoppen) dat het toernooi op de laatste plaats werd afgesloten.

"Ik heb geen zorgen meegenomen uit Portugal, maar heel veel informatie waar we deze week mee aan de slag zijn gegaan. We hebben op de Algarve Cup veel dingen uitgeprobeerd. We stelden andere spelers op dan het publiek gewend is. Dat was voor ons heel belangrijk ter voorbereiding op het WK", aldus Wiegman.

"Feit is wel dat we daar niet zo goed hebben gevoetbald. Dat kan en moet beter. We creëerden wel behoorlijk wat kansen, maar ook ons scoringspercentage was lager dan normaal."

'Ik heb een prima gevoel overgehouden aan de Algarve Cup'

Sterspeler Lieke Martens sprak zich in soortgelijke bewoordingen uit als Wiegman. Ook zij benadrukt dat Nederland nog ruim twee maanden de tijd heeft om aan de details te werken.

"Ik maak me absoluut geen zorgen. Je hebt met individuen te maken. De een heeft op dit moment een piek en de ander juist nog niet. Je moet ervoor zorgen dat iedereen de piek heeft op het WK. Ik heb er vertrouwen in dat dat gaat lukken. Er gaat een heel mooie periode aankomen."

"Voetbal kan de ene dag heel mooi zijn en de andere dag heel verrot. Ik heb een heel goed gevoel bij dit team. De resultaten waren slecht op de Algarve Cup, maar ik heb er wel een prima gevoel aan overgehouden. Ik heb op de beelden gezien dat er echt wel goede dingen in zaten."

Martens begrijpt dat Nederland vanwege de Europese titel van twee jaar geleden in eigen land een van de favorieten voor de wereldtitel is, maar ze voelt daardoor geen extra druk.

"Er is in de tussentijd genoeg veranderd voor ons allemaal. In aanloop naar het EK had niemand verwachtingen bij ons. Nu denkt iedereen dat we zomaar even wereldkampioen gaan worden. Dat is uiteraard niet het geval. Er zijn veel landen die een ontzettend goede ontwikkeling hebben doorgemaakt."