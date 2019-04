Mark van Bommel denkt dat PSV veel vertrouwen put uit de 4-0-thuiszege op PEC Zwolle van donderdag. De koploper gaat een spannende titelstrijd tegemoet met Ajax, dat slechts twee punten achterstand heeft.

"Tot de rust was het moeizaam, maar daarna hadden we alles onder controle", analyseerde Van Bommel na de overwinning op PEC Zwolle. "We hebben niks weggegeven en het is goed voor het gevoel dat het nog 4-0 wordt."

Van Bommel werd als middenvelder liefst negen keer kampioen met vijf verschillende clubs. Hij is daardoor als speler een specialist in titelraces, maar gaat nu als trainer voor het eerst om het landskampioenschap strijden.

Om kampioen te worden heeft PSV waarschijnlijk een flinke zegereeks nodig. Zoals voor de winterstop, toen de ploeg van Van Bommel zestien van de zeventien wedstrijden wist te winnen.

Landstitels Mark van Bommel als speler Eerste Divisie: 1994/1995 met Fortuna Sittard

Eredivisie: 1999/2000, 2000/2001, 2002/2003 en 2004/2005 met PSV

La Liga: 2005/2006 met FC Barcelona

Bundesliga: 2007/2008 en 2009/2010 met Bayern München

Serie A: 2010/2011 met AC Milan

Van Bommel zegt niet of keuze voor Pereiro definitief is

In de tweede competitiehelft gaat het een stuk moeizamer met PSV, dat niet meer dan drie wedstrijden achter elkaar wist te winnen. Nadat hij de laatste weken regelmatig zijn opstelling wijzigde, greep Van Bommel donderdag tegen PEC weer terug op de formatie waarmee hij voor de winterstop zo succesvol was, met Gastón Pereiro als aanvallende middenvelder.

Het leverde misschien wel de meest overtuigende zege van 2019 op voor PSV. De trainer wilde niet zeggen of hij zondag tegen Vitesse weer voor de variant met Pereiro gaat. "Bij elke wedstrijd kiezen we voor de opstelling waarmee we denken de grootste kans op de overwinning te hebben."

Het is Van Bommels standaard antwoord op vragen over de opstelling. Zoals hij ook bijna wekelijks het woord 'onverstoorbaar' in de mond neemt. Vooral Steven Bergwijn was tegen PEC Zwolle onverstoorbaar geweest, vond Van Bommel. De 21-jarige aanvaller had zondag tegen Ajax (3-1-nederlaag) nog een grote kans gemist en had daarmee de titelrace al vrijwel zeker kunnen beslissen.

Tegen PEC maakte Bergwijn na een indrukwekkende rush die tien meter voor de middenlijn begon een knappe goal. "Steven had een paar wedstrijden op rij niet gescoord. Maar dan moet je gewoon door blijven gaan", aldus Van Bommel.

"Hoe hij die sprint trok en het afrondde: dat is onverstoorbaar. Het maakt niet uit of je de vorige wedstrijd gewonnen of verloren hebt, je moet altijd hetzelfde blijven doen."

Voor het eerst sinds februari stond Pereiro in de basis bij PSV. (Foto: Pro Shots)

Unicum deze eeuw: 28 wedstrijden op rij met treffer

PSV gaat de beslissende fase van het seizoen in met de wetenschap dat het in de Eredivisie altijd en overal scoort. De Eindhovenaren waren donderdag voor de 28e competitiewedstrijd op rij trefzeker.

Van Bommel vertelde zijn spelers in de kleedkamer meteen dat ze tegen PEC een bijzondere prestatie hadden neergezet. Het lukte deze eeuw nog geen enkele ploeg om vanaf de start van het seizoen 28 duels op rij minimaal één treffer te maken. In de vorige eeuw zette Ajax het Eredivisie-record neer, door in het seizoen 1997/1998 in de eerste 31 duels te scoren.

De lange serie bewijst dat PSV niet goed hoeft te spelen om een doelpunt te kunnen maken. Ook donderdag in de moeizame eerste helft tegen PEC Zwolle kwam PSV dankzij een kopbal uit een hoekschop van Luuk de Jong toch op voorsprong.

"Dat is een uitzonderlijke kwaliteit van Luuk", prees Van Bommel zijn spits. "Ik ben blij dat hij bij ons speelt en in de zomer zijn contract heeft verlengd. Hij is een belangrijk wapen."

