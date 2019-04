Steven Berghuis is blij met de manier waarop hij het akkefietje met trainer Giovanni van Bronckhorst achter zich heeft kunnen laten. Mede dankzij een doelpunt van de aanvaller won Feyenoord donderdag met 3-0 van sc Heerenveen.

De rechtsbuiten werd afgelopen zondag door zijn trainer buiten de opstelling gelaten, vanwege een incident op de training. Tegen Heerenveen mocht de oud-speler van AZ weer gewoon beginnen.

"Ik ben niet ontevreden, al hadden we er meer kunnen maken", zei Berghuis na afloop tegen FOX Sports. "Ik ben blij dat ik even lekker kon voetballen. Het is helemaal klaar voor mij."

Ook Van Bronckhorst vond dat Berghuis "zijn voeten had laten spreken". "Dat kan hij, dat weten we. Hij was belangrijk voor het team met de manier waarop hij speelt. Hij heeft kansen voor het team en zichzelf gecreëerd."

De scheidend coach beaamde dat de kou tussen hem en de aanvaller uit de lucht is. "Hij was vandaag heel goed, dus ik heb hem gefeliciteerd."

Jørgensen was ook trefzeker. (Foto: Pro Shots)

'De VAR ziet alles'

Feyenoord had de score tegen de matig spelende Friezen flink op kunnen voeren, maar twee keer stond de VAR een Rotterdamse treffer in de weg. Eerst werd een doelpunt van Nicolai Jørgensen afgekeurd vanwege een duw van Sam Larsson en later gebeurde hetzelfde bij een treffer van Berghuis, omdat Jens Toornstra in de aanloop buitenspel stond.

"Dat was jammer", vond Berghuis. "Het is vervelend als je hebt gescoord en de goal alsnog wordt afgekeurd. Eigenlijk tel je hem al. Bij de volgende keer dat je scoort houd je er toch rekening mee bij het juichen."

Van Bronckhorst kon met beide beslissingen leven. "De VAR ziet alles. Bij de 1-0 duwde Larsson en bij de tweede stond Toornstra buitenspel. Ik kan daar dus niet over klagen."

Door de zege staat Feyenoord nog maar een punt achter op nummer drie AZ. De Rotterdammers gaan zondag op bezoek bij VVV-Venlo, AZ speelt een dag eerder bij De Graafschap.

