Denzel Dumfries zegt geen extra druk te voelen voor de laatste zes wedstrijden van het seizoen. Na de overtuigende 4-0-zege op PEC Zwolle van donderdag heeft PSV titelprolongatie nog steeds in eigen hand.

Achtervolger Ajax heeft wel slechts twee punten minder en een beter doelsaldo, waardoor elke misstap in de slotfase van het seizoen fataal kan zijn voor PSV. "Ik wil niet van druk spreken", zegt Dumfries desondanks tegen NUsport.

"Natuurlijk moet je elke wedstrijd winnen, maar dat was een paar maanden geleden niet anders. We blijven er tot het einde vol voor gaan."

PSV staat al sinds de derde speelronde bovenaan, maar voelt de hete adem van Ajax na de 3-1-nederlaag van zondag meer dan ooit in de nek.

Na de wedstrijd in Amsterdam verbaasde Dumfries zich enigszins over de kritiek op het spel van PSV. "Je probeert jezelf zo veel mogelijk van dat soort dingen af te sluiten, maar ik kan niet ontkennen dat ik er wel iets van meekrijg", zegt de vijfvoudig international van Oranje.

"Er zaten wel wat opmerkelijke reacties tussen, maar goed. Wat ik precies bedoel? Dat ga ik allemaal niet herhalen. Wij focussen op onszelf. Dat is het belangrijkst, we hebben het nog steeds in eigen hand."

Dumfries stoomt op langs de zijlijn tegen PEC Zwolle. (Foto: Pro Shots)

PSV speelt steeds na duel van Ajax

Doordat Ajax al op woensdag speelde en met ruime cijfers (2-5) van FC Emmen won, namen de Amsterdammers de koppositie voor een dag over. "Maar dan ben je geen koploper", vindt Dumfries. "Dat ben je pas als je aan het eind van de speelronde bovenaan staat."

De komende vier speelrondes speelt Ajax steeds eerder dan PSV, dat bij de aftrap dus al weet welk resultaat de concurrent heeft behaald. Dumfries ziet dat niet als voor- of nadeel voor zijn ploeg. "We moeten rustig blijven en ons ding doen. Winnen is het enige dat telt."

"Het maakt niet uit of dat met goed voetbal gaat", doelt hij ook op de eerste helft tegen PEC, waarin PSV stroef speelde. "We zijn rustig gebleven en hebben gewacht op onze kansen. Je weet dat PEC goed is in balbezit, maar ze hebben geen grote kans gehad. We hadden de wedstrijd onder controle en waren de baas op het veld."

Dumfries geniet van vol programma

Een van de op papier lastigste hordes op weg naar de 25e landstitel wacht zondag op PSV. De ploeg van trainer Mark van Bommel speelt dan een uitwedstrijd tegen Vitesse (aftrap: 16.45 uur), de nummer zes van de Eredivisie.

"We gaan gewoon vol gas richting Arnhem. Daar zullen we aan de bak moeten", verwacht de 22-jarige rechtsback.

Dat er slechts twee rustdagen tussen beide wedstrijden zitten, deert hem allerminst. "Ik vind het heerlijk. Je wilt zo veel mogelijk wedstrijden spelen. Het is mooi om zo snel alweer aan de bak te mogen."

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie