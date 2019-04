Feyenoord heeft donderdag het thuisduel in de Eredivisie met sc Heerenveen eenvoudig gewonnen: 3-0. De ploeg blijft daardoor in het spoor van nummer drie AZ.

Nicolai Jørgensen scoorde voor rust, waarna de in de basis teruggekeerde Steven Berghuis en Tonny Vilhena in de tweede helft de doelpunten voor de ploeg van Giovanni van Bronckhorst maakten.

Jørgensen en Berghuis dachten in de eerste helft zelfs nog een keer te hebben gescoord, maar die treffers werden op aanraden van de VAR geannuleerd.

Feyenoord komt door de zege op vijftig punten, één minder dan AZ. De derde plek is van groot belang, aangezien dat een direct ticket voor de voorrondes van de Europa League oplevert. Heerenveen is tiende met 36 punten.

Twee keer werd een treffer van Feyenoord door de VAR afgekeurd. (Foto: Pro Shots)

Kuip door straf verre van vol

De Rotterdammers traden mede door een straf van de KNVB niet aan voor een volle Kuip. Een deel van de tribune achter een van de doelen was afgesloten, omdat fans eerder dit seizoen vuurwerk hadden afgestoken.

De harde kern had aangekondigd buiten het stadion te protesteren en dat was in de eerste helft ook in het stadion te merken. Vuurwerk dat buiten was afgestoken kwam op het veld terecht, waardoor arbiter Björn Kuipers het duel kortstondig stillegde.

Kort daarna kwam Feyenoord via Jörgensen op 1-0. De Deen, die eerder al een treffer na tussenkomst van de VAR geannuleerd zag worden, was alert nadat Heerenveen-spits Sam Lammers de bal op de doellijn slecht verwerkte.

Berghuis dacht er nog voor rust 2-0 van te maken, maar aangever Jens Toornstra stond volgens de VAR in de aanloop buitenspel. De arbitrage kon in de ogen van de Feyenoord-fans sowieso weinig goeds doen, want Kuipers weigerde de bal op de stip te leggen nadat Ridgeciano Haps was aangetikt.

Op deze treffer van Berghuis had de arbitrage niets aan te merken. (Foto: Pro Shots)

Berghuis en Vilhena voeren score op

Het spelbeeld veranderde na rust niet. Feyenoord kwam amper in de problemen tegen het bijzonder matige Heerenveen, dat als verzachtende omstandigheid mocht aanvoeren dat Daniel Höegh en Stijn Schaars geblesseerd uitvielen.

Jørgensen en Berghuis kregen vlak na rust twee opgelegde kansen op 2-0, maar faalden. Enkele minuten later was Berghuis met een schuiver in de verre hoek wel trefzeker.

Het was daarna vooral wachten op de 3-0 en die kwam twintig minuten voor tijd. Nu was het Vilhena die na een voorzet van de rechterkant op de juiste plek stond. De Rotterdammers speelden het duel daarna eenvoudig uit.

