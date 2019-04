PSV in de kampioensrace met Ajax niet bezig met het doelsaldo. De Eindhovenaren liepen dankzij de 4-0-zege op PEC Zwolle een doelpunt in op de Amsterdammers, maar volgens Luuk de Jong heeft dat weinig belang.

Door de overwinning staat PSV met nog zes duels te gaan weer boven Ajax. De Amsterdammers hadden de koppositie kortstondig in handen na de 2-5-zege bij FC Emmen. Het verschil is twee punten.

Bij een gelijkspel van PSV tegen PEC was Ajax op doelsaldo koploper gebleven. Het verschil is na donderdag zes doelpunten. Bovendien heeft Ajax vaker gescoord.

Door een doelpunt in blessuretijd van Donyell Malen liep PSV uiteindelijk op dat vlak iets in. "Maar daar zijn we niet mee bezig", zei De Jong tegen FOX Sports. "We moeten elke wedstrijd winnen. Daar gaat het om."

De Jong gaat ervan uit dat dat de manier is om de titel te pakken. "Winnen is het enige wat belangrijk is. Het enige wat telt is de eerste plaats."

'Scoren als we moeten scoren'

PSV had voor eigenlijk publiek weinig last van PEC Zwolle, maar het duurde lang voor de Eindhovenaren loskwamen. De Jong kopte voor rust raak, waarna er na rust nog drie doelpunten vielen.

De spits, die twee keer met een kopbal scoorde, erkende dat het voor rust stroef liep. "Het was zeker niet onze beste eerste helft. Het moet veel beter en dat deden we in de tweede helft. We scoren op de momenten dat we moeten scoren. We waren na rust sterk en dominant."

PSV vervolgt de kampioensrace zondag met een uitwedstrijd bij Vitesse, terwijl Ajax een dag eerder op bezoek gaat bij Willem II.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie