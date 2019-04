PSV heeft de koppositie in de Eredivisie na één dag weer terug. De regerend landskampioen won donderdag thuis van PEC Zwolle (4-0) en is concurrent Ajax zo weer voorbij.

Luuk de Jong maakte in de 24e minuut de enige treffer van de eerste helft. Na rust zorgden Steven Bergwijn, opnieuw De Jong en invaller Donyell Malen voor de overige doelpunten in een vrij eenzijdige wedstrijd.

PSV neemt door de overwinning de koppositie weer over van Ajax, dat de Eredivisie één dag aanvoerde. De Eindhovenaren hebben met nog zes duels te gaan 70 punten, de Amsterdammers staan op 68 en hebben een beter doelsaldo.

Komend weekend staan de volgende duels op het programma in de titelstrijd. Ajax gaat zaterdag in een voorproefje op de bekerfinale op bezoek bij Willem II, een dag later speelt PSV een uitwedstrijd tegen Vitesse.

PEC Zwolle blijft de nummer twaalf van de Eredivisie. Met zeven punten voorsprong op nummer zestien De Graafschap en nummer zeventien FC Emmen is het grootste degradatiegevaar geweken voor de club uit Overijssel.

De Jong maakte zijn 23e en 24e competitiedoelpunt. (Foto: Pro Shots)

De Jong opent met kopbal score

In het eerste deel van de eerste helft deed PEC Zwolle nauwelijks onder voor PSV, dat daarna levensgevaarlijk was bij drie corners op rij. PEC-doelman Mickey van der Hart had nog knappe reddingen in huis op inzetten van De Jong en Nick Viergever bij de eerste twee hoekschoppen.

Bij de derde corner ontsnapte De Jong aan de aandacht van de PEC-defensie en kon hij ongehinderd binnenkoppen. PSV scoorde daarmee ook in de 28e Eredivisie-wedstrijd van dit seizoen. Daar was deze eeuw nog geen enkele club in geslaagd, het record staat op 31 duels op rij met minimaal één treffer en werd in 1997/1998 neergezet door Ajax.

Na de 1-0 speelde PEC erg slordig en had PSV een overwicht. Een inzet van De Jong na een voorzet van Hirving Lozano werd geblokt door een verdediger en de Mexicaanse aanvaller schoot even later zelf in kansrijke positie rakelings voorlangs.

Steven Bergwijn voerde de score na rust op. (Foto: Pro Shots).

Bergwijn scoort na indrukwekkende rush

Ook na rust had PSV een overwicht en dat resulteerde na een kwartier in de 2-0. Bergwijn onderschepte de bal 10 meter voor de middenlijn, schudde met een indrukwekkende rush Younes Namli en Darryl Lachman van zich af en schoot de bal achter Van der Hart.

Met een kopbal uit een hoekschop zorgde De Jong een kwartier voor tijd voor de 3-0. De Eredivisie-topscorer kopte de bal via Van der Hart en de paal binnen en tekende zo voor zijn 24e competitietreffer van het seizoen. Daarvan maakte hij er maar liefst elf met het hoofd.

In blessuretijd dacht invaller Cody Gakpo de 4-0 te maken, maar zijn treffer uit een hoekschop werd afgekeurd door de VAR. De videoscheidsrechter kon niets onreglementairs ontdekken toen Malen even later scoorde: 4-0.

De derde en vierde treffer waren voornamelijk voor de statistieken en het zelfvertrouwen van PSV, want na de 2-0 was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld en kwam PSV geen moment meer in de problemen tegen het PEC van toekomstig Feyenoord-coach Jaap Stam.

De ploeg van trainer Mark van Bommel speelde de wedstrijd uit zonder kaarten of blessures, zodat die zondag vermoedelijk op volle sterkte de spannende titelrace kan hervatten in Arnhem.

