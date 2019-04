Het Nederlands elftal is donderdag twee plaatsen gezakt op de FIFA-ranking en bezet nu de zestiende plaats. België gaat nog steeds aan de leiding op de wereldranglijst.

Oranje, dat vorige maand in de EK-kwalificatie won van Wit-Rusland (4-0) en verloor van Duitsland (2-3), ziet zowel de Duitsers als Zweden passeren op de tweede ranking van 2019.

De ploeg van bondscoach Ronald Koeman sloot vorig jaar af als veertiende, de beste 'eindpositie' in drie jaar. In februari behield Oranje die veertiende plek nog.

België gaat nog altijd nipt aan de leiding. De voorsprong van onze zuiderburen op nummer twee Frankrijk is drie punten. De top drie van de FIFA-ranking wordt net als bij de vorige ranglijst gecompleteerd door Brazilië.

De samenstelling van de top tien is ongewijzigd, al zijn Engeland (van vijf naar vier), Kroatië (vier naar vijf), Uruguay (zeven naar zes) en Portugal (zes naar zeven) wel van plek gewisseld.

Top 10 FIFA-ranking 1. België - 1.737 punten

2. Frankrijk - 1.734

3. Brazilië - 1.676

4. Engeland - 1.647

5. Kroatië - 1.621

6. Uruguay - 1.613

7. Portugal - 1.607

8. Zwitserland - 1.604

9. Spanje - 1.601

10. Denemarken - 1.586

16. Nederland - 1.554

Israël grootste stijger

Israël mag zich de grootste stijger noemen op de mondiale lijst: het land klom acht plaatsen en is nu de nummer 84 van de wereld. Oostenrijk gaf de meeste plekken prijs (elf) en staat nu 34e.

De eerstvolgende interland van Oranje is op donderdag 6 juni, wanneer Engeland de tegenstander is in de halve finale van de Nations League. Die wedstrijd wordt in Portugal gespeeld.

Drie maanden later gaat de EK-kwalificatie verder voor de ploeg van Koeman. Op vrijdag 6 september staat een uitwedstrijd tegen Duitsland op het programma, waarna wordt afgereisd naar Estland. Dat duel is drie dagen later.