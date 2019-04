Juventus-verdediger Leonardo Bonucci heeft in een Instagram-bericht gereageerd op de commotie die ontstond na bagatelliserende uitspraken die hij dinsdag deed over een racistisch incident in het uitduel met Cagliari.

"Ik werd direct na de wedstrijd geïnterviewd en mijn woorden zijn verkeerd geïnterpreteerd, waarschijnlijk omdat ik te gehaast heb gezegd hoe ik erover dacht", schrijft de 31-jarige Bonucci op Instagram.

"Uren en jaren zouden niet genoeg zijn om over dit onderwerp te praten. Ik veroordeel iedere vorm van racisme en discriminatie. Het is totaal onacceptabel, laat daar geen misverstand over bestaan."

Tijdens de wedstrijd werden Bonucci's donkere ploeggenoten, onder wie aanvaller Moise Kean, racistisch bejegend door een deel van het thuispubliek. De jonge Kean zorgde vlak voor tijd voor 0-2 en haalde zijn gram door provocerend te juichen richting de Cagliari-fans.

"Hij weet zelf ook dat hij dat niet had moeten doen. Hij werd racistisch bejegend, maar ik denk dat beide partijen schuld hebben. Zowel Kean als de fans zaten fout", zei 87-voudig international Bonucci in een interview na de wedstrijd. Dat leidde internationaal tot flinke kritiek en verontwaardiging.

Moise Kean wordt opgevangen door zijn ploeggenoten na het uitduel met Cagliari. (Foto: Pro Shots)

Racisme komt vaak voor in Italiaans voetbal

Het incident bij Cagliari-Juventus was een nieuw dieptepunt in het Italiaanse voetbal, dat al jaren wordt geteisterd door racisme. In 2017 waren de Cagliari-fans ook betrokken bij een incident, toen toenmalig Pescara-middenvelder Sulley Muntari van het veld stapte nadat hij racistisch werd bejegend.

In december lieten een aantal toptrainers in de Serie A al weten dat er iets moest gebeuren nadat Internazionale-supporters apengeluiden maakten richting Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly, het zoveelste voorval.

Juventus is hard op weg naar de landstitel in Italië. De Champions League-tegenstander van Ajax heeft met nog acht wedstrijden te gaan een voorsprong van achttien punten op nummer twee Napoli.

