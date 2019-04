Trainer Ruud Brood merkt dat de spelers van Eredivisie-hekkensluiter NAC Breda weer alle vertrouwen hebben in een goede afloop van het seizoen. De Brabanders grepen woensdag de laatste strohalm in de strijd tegen degradatie door met 1-2 bij Excelsior te winnen.

Een laat doelpunt van Menno Koch betekende dat NAC in de eerste twee duels onder Brood, die de opgestapte Mitchell van der Gaag opvolgde, vier punten pakte. Het gat naar de concurrenten is geslonken tot vier punten.

"Ik zie het geloof terug in de ontlading en de manier van spelen bij vlagen. Dat de spelers wederom terugkomen van een achterstand zegt ook iets over hun veerkracht. Ik denk dat het gaat leven, al zijn we nog niet euforisch", aldus Brood bij FOX Sports.

"We staan nog steeds waar we staan en we hebben de punten hard nodig, maar de jongens gaan er steeds meer in geloven. Laten we maar zo doorgaan."

In de eerste wedstrijd onder leiding van Brood werd zondag al een punt gepakt tegen VVV-Venlo. De achterstand op zowel De Graafschap als FC Emmen bedraagt vier punten en NAC geeft vijf punten toe op Excelsior.

NAC Breda-trainer Ruud Brood. (Foto: Pro Shots)

'Hebben nog een lange weg te gaan'

De 56-jarige Brood had niet verwacht dat NAC er in het Van Donge & De Roo Stadion nog met de overwinning vandoor zou gaan. "Na de kans voor Luka Ilic, die een-op-een kwam, dacht ik dat het heel moeilijk zou worden. Ik vond onze corners niet goed genomen, maar de laatste werd wél heel goed genomen. We hadden geluk", zei hij.

"Van acht naar vier punten achterstand met nog zes wedstrijden. Laten we maar zo doorgaan. De spelers vinden het geweldig, maar we weten ook dat we nog een lange weg te gaan hebben."

NAC speelt nog tegen achtereenvolgens Heracles Almelo (uit), FC Emmen (thuis), Fortuna Sittard (uit), Feyenoord, PEC Zwolle (allebei thuis) en sc Heerenveen (uit). Heracles-NAC begint zaterdag om 20.45 uur.

