Klaas-Jan Huntelaar geniet ervan dat hij de grens van honderd Eredivisie-doelpunten in dienst van Ajax is gepasseerd. De ervaren spits maakte zijn jubileumtreffer woensdag tegen FC Emmen (2-5-zege).

De 35-jarige Huntelaar stond sinds 2 februari, toen hij scoorde tegen VVV-Venlo, op een aantal van 99. Hij moest dus bijna twee maanden wachten op nummer 100.

"Ik moest geduldig zijn, maar vandaag was het zover. Ik wist van tevoren dat het even zou duren, dus dan is het minder lastig. Dit is lekker", aldus Huntelaar voor de camera van FOX Sports.

De 76-voudig international van Oranje zorgde in Emmen vroeg in de tweede helft voor 0-4 door met een van richting veranderd schot in de korte hoek te scoren.

"De meeste van mijn honderd doelpunten kan ik me wel herinneren. De mooiste was denk ik de omhaal tegen Heracles Almelo (in 2007, red.), al zijn er genoeg mooie. Ik zou het niet precies weten nu."

Het honderdste Eredivisie-doelpunt van Klaas-Jan Huntelaar namens Ajax in beeld. (Foto: Pro Shots)

Ten Hag: 'Hebben er even op gewacht'

Ajax-coach Erik ten Hag was blij voor Huntelaar. De oud-trainer van FC Utrecht had de spits in aanloop naar de wedstrijd in Emmen met een grapje op scherp gezet.

"We hebben er even opgewacht", aldus Ten Hag. "Ik zei dinsdag nog tegen hem: 'Het duurt een beetje lang'. Vandaag was hij messcherp."

Huntelaar was blij dat hij er met zijn jubileumgoal aan bijdroeg dat Ajax na lange tijd weer bovenaan staat in de Eredivisie. Concurrent PSV kan de koppositie donderdag wel weer overnemen als PEC Zwolle wordt verslagen.

"Jammer genoeg kregen we aan het einde nog twee goals tegen, maar we staan wel bovenaan nu. In ieder geval voor een dag", zei de oud-speler van Real Madrid, AC Milan en Schalke 04 tevreden.

PSV-PEC begint donderdag om 18.30 uur. De volgende Eredivisie-wedstrijd van Ajax is zaterdag, wanneer de Amsterdammers op bezoek gaan bij het in vorm verkerende Willem II.

