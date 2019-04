FC Emmen-doelman Kjell Scherpen wil graag een transfer maken naar Ajax, ook al liet een deel van de Amsterdamse fans woensdag bij FC Emmen-Ajax blijken dat het niet op de komst van de keeper zit te wachten.

Emmen en Ajax zijn al enige tijd in onderhandeling over Scherpen. Een groep Ajax-supporters is boos over Twitter-berichten die de doelman jaren geleden als elfjarige plaatste, waarin hij zich uitsprak vóór Feyenoord en tegen Ajax.

Spreekkoren en een spandoek met de tekst 'Scherpen kakkerlak' deed hem woensdag echter weinig. "Ik heb dit seizoen wel meer meegemaakt waarvoor ik me tijdens het voetbal heb afgesloten. Ik doe wat ik leuk vind en heb er plezier in", zei Scherpen na de 2-5-nederlaag bij FOX Sports.

"Natuurlijk zie ik dingen voorbij komen, maar ik heb me gefocust op de wedstrijd zelf. In de eerste helft stonden we redelijk goed, maar helaas gingen we met 0-2 de rust in. In de tweede helft werd de uitslag toch nog groot."

De negentienjarige Scherpen verlengde zijn aflopende contract in Emmen deze week met een jaar, waardoor hij tot de zomer van 2020 vastligt.

Kjell Scherpen moest vijf doelpunten incasseren tijdens FC Emmen-Ajax. (Foto: Pro Shots)

'Kan me bij Ajax het beste ontwikkelen'

Scherpen, die dit seizoen zijn doorbraak beleeft bij FC Emmen en nog geen minuut miste, ziet een transfer naar Ajax als een perfecte stap in zijn loopbaan.

"De clubs zijn in gesprek en volgens mij gaat dat de goede kant op. Het is nu afwachten. Ik denk dat ik me bij Ajax, de beste club van Nederland, het beste kan ontwikkelen. Het zou een goede stap voor me zijn", aldus de keeper.

Of Scherpen bij een overgang naar Amsterdam eerst nog een jaar op huurbasis in Emmen wil blijven, weet hij nog niet. "Het is nu eerst zaak dat het rond komt en dan bespreken we wat het wordt. Het ligt er ook aan of we met Emmen in de Eredivisie blijven."

Scherpen en Emmen verkeren met nog zes wedstrijden te gaan in degradatiegevaar. Als nummer zeventien is de voorsprong op hekkensluiter NAC Breda - dat woensdag van Excelsior won - vier punten.

De fans van FC Emmen lieten blijken dat ze hopen dat Kjell Scherpen niet naar Ajax verkast. (Foto: Pro Shots)

