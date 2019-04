Ajax-trainer Erik ten Hag is tevreden met de ruime 2-5-uitzege op FC Emmen, maar hij is dat allesbehalve over de slotfase die zijn ploeg op de mat legde op de Oude Meerdijk.

Ajax stond binnen een uur spelen al op een comfortabele 0-5-voorsprong, maar liet Emmen in het laatste gedeelte nog terugkomen tot 2-5 door een curieus eigen doelpunt van Nicolas Tagliafico en een knal val Jafar Arias.

"Dat had met onze houding op het veld te maken. We riepen het over onszelf af. Iedereen liep bijna uit zijn positie en de bal ging veel te traag rond. Ik begrijp het allemaal wel, maar ik kan het niet accepteren", zei Ten Hag tegen FOX Sports.

"We hadden meer doelpunten kunnen en moeten maken. We hebben ten opzichte van PSV weliswaar een doelsaldo van +10, maar we moeten hongerig en ambitieus blijven en op jacht gaan naar meer."

Ten Hag was wel zeer te spreken met wat Ajax tot aan de 0-5 liet zien. De Amsterdammers gaven geen enkele kans weg en kwamen via Donny van de Beek, Daley Blind, David Neres (twee keer) en Klaas-Jan Huntelaar tot scoren.

"Ik hoopte vooraf ook op een scenario met een vroege 0-1 tegen een ambitieuze tegenstander. Ik had ook in de voorbespreking verteld dat de eerste kans gelijk moest zitten. Met de 0-2 vlak voor rust werd het alleen maar makkelijker", aldus Ten Hag.

Ten Hag blij voor Huntelaar

Ten Hag was blij voor Huntelaar. De ervaren spits, die onlangs zijn aflopende contract met een jaar verlengde, was voor de honderdste keer trefzeker in een Eredivisie-wedstrijd van Ajax.

"Ik zei gisteren tijdens de training nog tegen hem dat die honderdste wel een beetje lang op zich liet wachten. Hij heeft het vandaag uitstekend opgepakt. Hij was messcherp. Hij had gif in zijn spel zitten."

Ten Hag haalde met het oog op het drukke programma van Ajax (zaterdag wacht Willem II en dinsdag Juventus) na de 0-5 een aantal spelers naar de kant om ze wat rust te gunnen zoals het geval was bij de op de bank zittende Hakim Ziyech.

"Je probeert een plan te maken dat iedereen aan zijn trekken komt en in de juiste conditie blijft zodat ze straks kunnen vlammen. Ik denk dat dit team fit is. Het is zaak om fris in het hoofd te blijven."

Ajax nam door de zege op Emmen de koppositie voor minimaal één dag over van PSV. De Eindhovenaren kunnen donderdag wel weer de ranglijst aanvoeren als ze in eigen huis weten te winnen van PEC Zwolle.